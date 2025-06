O que acontece com o nosso corpo quando corremos uma maratona?

Correr na rua virou um fenômeno no Brasil: em 2024, foram quase 3 mil provas oficiais no País, um aumento de 29% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua. São milhões de brasileiros se desafiando para provas de longa distância, como os 42,195 quilômetros da maratona.

Os benefícios da prática incluem melhora no condicionamento cardiovascular, no controle do peso e da glicemia. Junto com os ganhos, porém, surgem as preocupações. A morte de um jovem de 20 anos durante a Maratona Internacional de Porto Alegre, no último dia 7 de junho, reacendeu o alerta sobre os riscos associados ao esforço extremo.

Afinal, completar uma prova dessas exige uma adaptação extrema no corpo humano, muito mais do que apenas calçar os tênis e correr até a linha de chegada. Durante uma maratona, o corpo precisa se adaptar rapidamente para enfrentar o esforço prolongado.

“Os músculos consomem muita energia e oxigênio, o coração bate mais rápido para bombear sangue, a respiração acelera para manter uma efetiva troca de gases. A temperatura corporal sobe e há grande perda de água e sais minerais pelo suor, no processo de resfriamento do corpo”, descreve a cardiologista Luciana Janot, médica referência da Reabilitação e Medicina Esportiva do Hospital Israelita Albert Einstein.