Cada hora de uso de telas na cama aumenta o risco de insônia em 59%, aponta estudo

Estudo com quase 40 mil jovens mostra que cada hora extra de tela antes de dormir reduz o tempo de sono e compromete a qualidade do descanso

A pesquisa, realizada por cientistas da Noruega, Austrália e Suécia, analisou os hábitos de quase 40 mil pessoas com idades entre 18 e 28 anos. Para cada hora adicional de uso de dispositivos eletrônicos na cama, o risco de insônia aumenta em 59% , conclui a investigação. Além disso, a prática provoca uma redução média de 24 minutos no tempo total de sono.

Pegar o celular para dar aquela última olhadinha nas redes sociais ou assistir a um vídeo antes de dormir parece inofensivo — mas pode estar sabotando seu sono. Um estudo publicado recentemente no periódico Frontiers Psychiatry reforça o alerta: o tempo de tela à noite tem impacto direto na qualidade do descanso e eleva significativamente o risco de insônia .

De acordo com Leticia Soster, neurofisiologista clínica e médica do sono do Hospital Israelita Albert Einstein, as conclusões apresentadas pelo estudo confirmam o que os especialistas têm observado na sua prática clínica. Isso se deve, principalmente, a dois fatores: o primeiro deles é a luz azul, emitida por dispositivos eletrônicos, que afeta a produção de melatonina, hormônio que sinaliza para o nosso corpo que é hora de dormir.



“O segundo é comportamental: o conteúdo consumido, muitas vezes estimulante ou emocionalmente carregado, gera uma ativação cerebral que dificulta o relaxamento necessário para iniciar o sono. Ou seja, tanto a luz quanto o tipo de atividade acabam retardando e afetando o descanso”, explica.

Noite mal dormida: quais as consequências?

A curto prazo as consequências são mais leves. “O sono de má qualidade desencadeia problemas como irritabilidade, menor poder de concentração diurna, falhas de memória e dificuldade de aprendizado”, diz a pneumologista e especialista em medicina do sono Luciane Impelliziere Luna de Mello, médica do Instituto do Sono, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).