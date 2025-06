Musculação é aliada contra a artrose; saiba quais cuidados adotar antes de iniciar

Doença que desgasta as articulações pode causar deformidades e perda de mobilidade; médico explica por que o exercício físico é uma ferramenta essencial no tratamento

Dor, inchaço, calor, rigidez e vermelhidão nas articulações. Esses sinais, muitas vezes ignorados no início, podem indicar a presença da osteoartrite — condição mais conhecida como artrose que, segundo estimativas do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde dos Estados Unidos, deve atingir mais de 1 bilhão de pessoas até 2050.

Uma das abordagens mais eficazes no controle do quadro é o fortalecimento muscular. E, nesse sentido, a musculação surge como uma importante aliada.

“A prática de atividades físicas ajuda no fortalecimento dos músculos, proporcionando mais estabilidade, melhora a função articular, preservando a mobilidade, trabalha a coordenação e o equilíbrio, prevenindo quedas, e ajuda no controle do peso corporal, o que reduz a sobrecarga sobre as articulações”, explica o ortopedista Marcos Cortelazo, médico especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBot) e da Sociedade Latino-americana de Artroscopia, Joelho e Esporte (Slard).



Além dos fatores mecânicos, existem evidências do Colégio Americano de Reumatologia e da Sociedade Internacional de Pesquisa em Osteoartrite que indicam que exercícios físicos são fundamentais.

“Eles ajudam a melhorar a qualidade de vida desses indivíduos e levam à liberação de endorfinas, substâncias com ação analgésica, podendo, assim, diminuir o consumo de analgésicos”, acrescenta o ortopedista e traumatologista Moisés Cohen, membro da mesa diretora do Hospital Israelita Albert Einstein e professor titular de ortopedia e medicina do esporte da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).