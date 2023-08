Veja como a caminhada pode ser benéfica no tratamento de artrose no joelho

Segundo o ortopedista, o diagnóstico de osteoartrite nos joelhos é comum após os 50 anos. Os pesquisadores de um estudo, realizado com 1212 participantes nessa faixa etária e diagnosticados com osteoartrite de joelho, examinaram os resultados da Osteoarthritis Initiative, uma pesquisa observacional de vários anos em que os participantes autorrelataram a quantidade de tempo e a frequência com que caminharam para se exercitar .

“Esse processo degenerativo é complexo e inicia-se com o envelhecimento. Mas muitas pessoas ficam em dúvida se podem ou não praticar exercícios físicos como caminhadas. E, na verdade, sabe-se que esse tipo de exercício pode ser um tratamento eficaz para retardar o dano que ocorre na articulação, além de reduzir as dores”, explica o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

É comum encontrar pessoas diagnosticadas com osteoartrite do joelho, também conhecida como artrose. Essa condição é degenerativa e inflamatória, resultando na deterioração da cartilagem articular e na deformidade na articulação.

Aqueles que relataram caminhar como um exercício tiveram 40% de redução nas chances de novas dores frequentes no joelho em comparação com os não caminhantes. “Essas descobertas são úteis para pessoas que têm evidências radiográficas de osteoartrite, mas não sentem dor diária nos joelhos. Este estudo apoia a possibilidade de que caminhar como exercício pode ajudar a prevenir o aparecimento de dores diárias no joelho. Também pode retardar o agravamento do dano dentro da articulação causado pela osteoartrite”, diz o Dr. Marcos Cortelazo.

Caminhar favorece o bem-estar e reduz o risco de problemas de saúde (Imagem: Tyler Olson | Shutterstock) Benefícios da caminhada na osteoartrite De acordo com o médico, na osteoartrite, o ideal é que se faça atividades aeróbicas sem impacto para a articulação. A caminhada como exercício oferece benefícios à saúde, como melhora da saúde cardiovascular e diminuição do risco de obesidade, diabetes e alguns tipos de câncer. “A caminhada é um exercício físico com efeitos colaterais mínimos, ao contrário dos medicamentos, que muitas vezes vêm com um preço alto e possibilidade de efeitos colaterais, mas que devem ser usados se houver recomendação médica”, diz o especialista. “A caminhada é importante para quem ainda não sente dor e para quem já sofre com as dores diárias, especialmente se você tem o tipo de artrite em que seus joelhos ficam com as pernas arqueadas”, acrescenta o médico. Atividades que contribuem no tratamento da condição A caminhada não é a única modalidade que oferece benefícios. Atividades como a fisioterapia, hidroginástica, natação, musculação, pilates e bicicleta, todos com baixa carga, oferecem proteção às articulações do joelho e estimulam o aumento da massa muscular da coxa, que tem músculos muito importantes para os joelhos. “Além dos exercícios, medidas importantes como o controle do peso corporal e uso de medicamentos são fundamentais para diminuir as dores e a progressão da doença”, finaliza.