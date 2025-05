Conheça "A medida do Abraço", uma campanha de alerta sobre a gordura abdominal

Fruto do Dia do Abraço, a ação destaca o impacto na saúde do coração e desmistifica conceitos sobre o diagnóstico da obesidade

A campanha A Medida do Abraço, da Novo Nordisk, dá um novo significado ao Dia Nacional do Abraço — celebrado no último dia 22 — e busca conscientizar a sociedade sobre os riscos do excesso de gordura abdominal.