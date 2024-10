6 benefícios do abraço para a saúde mental

Em um mundo cada vez mais virtual, os gestos de carinho e afeto se tornam ainda mais valiosos. Um dos mais poderosos? O abraço. Além de ser uma demonstração de carinho e amizade, ele é benéfico para a saúde mental.

“Abraços são uma forma poderosa de comunicação não verbal que transmite emoções como amor, empatia e compreensão, fortalecendo relações e promovendo bem-estar emocional”, comenta Giuliano Milan, especialista em meditação.

O abraço também é benéfico para as crianças. “Outro aspecto a ser explorado é o impacto dos abraços no desenvolvimento infantil. Pesquisas indicam que o toque físico e os abraços são essenciais no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. A falta de contato físico afetivo pode levar a atrasos no desenvolvimento e problemas emocionais”, pontua.