Homens têm o dobro de chances de morrer por coração partido, diz estudo

Homens têm o dobro de risco de morrer por síndrome do coração partido, revela estudo / Crédito: Reprodução/ Freepik

Uma pesquisa recente publicada na revista JACC: Advances, do American College of Cardiology, revelou que homens têm o dobro de chances de morrer em decorrência da síndrome do coração partido, também conhecida como cardiomiopatia de Takotsubo. VEJA 5 recomendações que um livro de 400 anos oferece sobre a melancolia



Embora o distúrbio afete majoritariamente mulheres — cerca de 90% dos casos diagnosticados —, os homens são mais propensos a desenvolver complicações graves e morrer em decorrência da condição. Os dados do estudo reforçam a importância de integrar o cuidado com a saúde mental ao monitoramento da saúde cardiovascular, especialmente entre os homens. Síndrome do coração partido: o que é a condição?

A síndrome do coração partido é uma condição cardíaca temporária desencadeada por estresse físico ou emocional intenso. Entre os sintomas mais comuns estão dor no peito, falta de ar e arritmia — manifestações que podem ser confundidas com um infarto do miocárdio. No entanto, diferentemente de um ataque cardíaco, não há obstrução nas artérias coronárias.

Segundo a Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, essa síndrome ocorre quando uma parte do coração enfraquece e para de bombear sangue de forma eficaz. Acredita-se que uma onda de hormônios do estresse — como a adrenalina — provoque alterações temporárias no músculo cardíaco. Síndrome do coração partido: fatores de risco e dados do estudo

O estudo da JACC analisou mais de 130 mil casos registrados entre 2006 e 2021 em hospitais dos Estados Unidos. Os pesquisadores observaram que, embora apenas 10% dos diagnósticos envolvessem homens, esses pacientes apresentaram taxas de mortalidade hospitalar significativamente mais altas, com 6,6%, contra 2,9% entre as mulheres.

Além disso, a pesquisa identificou que homens diagnosticados com Takotsubo tendem a ter mais comorbidades, como diabetes, insuficiência renal e histórico de tabagismo. Esses fatores aumentam as chances de complicações, como choque cardiogênico e arritmias graves. A American Heart Association destacou que, enquanto mulheres costumam desenvolver a síndrome após perdas emocionais, nos homens os gatilhos são frequentemente físicos — como cirurgias, acidentes ou infecções graves —, o que por si só já representa uma sobrecarga ao organismo. Síndrome do coração partido: importância do diagnóstico e dos cuidados

A cardiomiopatia de Takotsubo não é uma condição exclusiva da terceira idade. Embora a maioria dos casos ocorra após os 50 anos, o distúrbio pode atingir pessoas mais jovens em situações de estresse extremo.