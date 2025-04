Pesquisa recruta voluntários para estudo de medicamento contra depressão

O Centro de Pesquisa também avaliará a eficácia e a segurança do novo medicamento para tratar depressão; entenda os critérios

“Trata-se de um novo medicamento, com mecanismo de ação diferente ”, destaca o psiquiatra Emerson Arcoverde Nunes. De acordo com o pesquisador, a ação acontece em outros receptores que não os usuais (serotonina, noradrenalina e dopamina).

A investigação da efetividade de um novo medicamento para tratar a depressão faz parte de estudo do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-UFRN/Ebserh). Os pesquisadores envolvidos também procuram voluntários.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A previsão para realizar o estudo é de dois anos, incluindo 12 meses para recrutar os pacientes. Os voluntários precisam atender a alguns critérios: ter idade entre 18 e 74 anos; ter sido diagnosticado(a) com depressão moderada a grave; já ter utilizado antidepressivo, mas com resposta inadequada; saber ler e escrever.

Outros critérios de elegibilidade serão avaliados pelo pesquisador ou pelo centro de pesquisa.

ENTENDA a diferença entre depressão e ansiedade; saiba a quais sinais estar atento



Pesquisa recruta voluntários: entenda estudo para novo medicamento

Ao O POVO, Arcoverde relata que a opção estudada pode auxiliar pacientes que “não tiveram melhora completa com as opções usuais de antidepressivos”. “Além disso, essa molécula tem a propriedade de ajudar no sono”, completa.