Estudo associa presença de microplásticos nas artérias a risco de morte

Um novo estudo, publicado no The New England Journal of Medicine na última terça-feira, dia 29, destaca a detecção dessas partículas em placas arteriais, associando-as a um risco expressivamente maior de complicações cardiovasculares.

As descobertas ressaltam a necessidade urgente de pesquisas adicionais para compreender plenamente os efeitos dos microplásticos na saúde humana.

Microplásticos nas artérias: revelação do estudo



Um estudo conduzido por pesquisadores italianos analisou 304 pacientes submetidos a procedimentos de desobstrução da artéria carótida, responsável por fornecer sangue ao cérebro.

Os resultados mostraram que 58% desses pacientes apresentavam micro e nanoplásticos, como polietileno e cloreto de polivinila, incorporados às placas arteriais.