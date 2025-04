9 questões relevantes tratadas na série “Adolescência”

Série "Adolescência" reforça alerta sobre o impacto das redes sociais na vida dos jovens (Imagem: Reprodução digital | Netflix) / Crédito: EdiCase Saude

Com o avanço das tecnologias e o uso cada vez mais precoce das redes sociais, a infância e a adolescência têm passado por transformações profundas. Um retrato desse cenário aparece no estudo “TIC Kids Online”, realizado pela Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados, que aponta que 83% dos jovens possuem perfis em redes sociais. O levantamento também revela que o primeiro contato com a internet ocorre cada vez mais cedo: em 2022, 22,1% das crianças e adolescentes brasileiros acessaram a rede pela primeira vez antes dos 6 anos de idade. Diante dessa realidade, pais e responsáveis têm buscado mais controle sobre o consumo digital. A procura por aplicativos de monitoramento cresceu 145%, sendo o bloqueio de conteúdos a principal medida adotada em 57% dos casos. No entanto, 70% das crianças já sabem alterar as configurações de privacidade, o que amplia o debate sobre segurança e autonomia on-line.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A série “Adolescência”, lançada pela Netflix, joga luz sobre essas questões e reforça os alertas sociais e familiares ao retratar, com sensibilidade, a vulnerabilidade dessa fase da vida. “Crianças e adolescentes estão em processo ávido de construção de identidade, desenvolvimento nos aspectos de autonomia, busca por pertencimento e adaptação às demandas sociais e escolares”, diz Nátali Antunes, psicóloga clínica pediátrica do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP). Segundo a profissional, essas fases da vida costumam envolver desafios como conflitos internos ligados a inseguranças, experiências de frustração, alterações no corpo que geram comparações com outras pessoas e, em alguns casos, pressões relacionadas ao desempenho. “E, na era digital, enfrentam o desafio de lidar excessivamente com a exposição às tecnologias que trazem impactos no modo como se relacionam consigo mesmos e com o outro”, explica. Importância da conexão familiar Os alertas da série “Adolescência”, da Netflix, para os familiares, na visão da Nátali Antunes, podem ser sutis e silenciosos. Além da disponibilidade emocional, mães, pais e responsáveis devem cultivar uma comunicação que vá além de questões práticas e criar um ambiente seguro para que crianças e adolescentes possam expressar suas vivências e conflitos. “A série retrata o sinal do isolamento e distanciamento do núcleo familiar. Muitas vezes, sinais de sofrimento não são percebidos ou são minimizados por falhas no estabelecimento de conexão e intimidade. A dificuldade em acessar o universo dos jovens é sentida por muitos responsáveis, e pode ser marcada por períodos de silêncio ou mesmo falha na compreensão da linguagem deles”, aponta a psicóloga.

O “drama” pode ser um pedido de ajuda O alerta social da série “Adolescência” fica por conta de cuidar da saúde mental de crianças e adolescentes e não negligenciar sinais de sofrimento. Quando há invisibilidade do sofrimento, os sintomas são tratados como “drama”, “fase” e não se oferece o suporte necessário para atravessar os desafios da adolescência. “Há, ainda, um alerta bastante relevante no que diz respeito ao uso não supervisionado de redes sociais em adolescentes que ainda estão em processo de construção de valores. É importante, e necessário, o alinhamento entre sistema educacional e políticas públicas quanto aos impactos das pressões sociais e de mídias digitais que os jovens enfrentam hoje e ao suporte que estão recebendo”, acrescenta a especialista. Redes sociais e o impacto no bem-estar dos jovens A tecnologia, especialmente as redes sociais, aparecem na série da Netflix como um instrumento altamente perigoso na vida dos adolescentes. A produção revela como o uso não monitorado pode agravar situações de isolamento, dependência emocional, distorções de autoimagem, comparações nocivas, cyberbullying e exposição a conteúdos inadequados.

“O alerta [da série] concentra-se na necessidade de uso equilibrado e supervisionado de dispositivos digitais, diálogo constante sobre riscos e limites saudáveis no uso das tecnologias”, diz Nátali Antunes. Questões abordadas na série “Adolescência” A seguir, a psicóloga clínica pediátrica Nátali Antunes responde outras 12 questões importantes sobre o tema que podem ajudar pais, tutores e responsáveis. Confira! 1. Quando os responsáveis devem procurar acompanhamento especializado? Nátali Antunes explica que há sinais importantes que indicam a necessidade de acompanhamento psicológico para a criança e adolescente. “Os indicativos incluem mudanças significativas de comportamento ou regressão no desenvolvimento, dificuldades persistentes no sono ou na alimentação, crises de choro frequentes, medos excessivos, dificuldades de aprendizagem ou prejuízos na interação social. Existem também situações especiais que demandam suporte emocional, como separação dos pais, luto, adoecimento ou mudanças bruscas na dinâmica familiar”, lista.

O bullying digital pode incitar sintomas de ansiedade e comportamentos de irritabilidade nos jovens (Imagem: fizkes | Shutterstock) 2. Quais comportamentos podem ser originados do bullying digital e presencial? O bullying virtual também pode ter impactos graves na saúde mental. “O bullying digital pode incitar comportamentos de violência, queda da autoestima, sintomas de ansiedade e depressão, comportamento de evitação de grupos sociais, automutilação e, em casos extremos, pensamentos suicidas. Como se trata de uma forma de violência que invade até mesmo o espaço do lar, comportamentos de irritabilidade e agressividade podem ser sentidos de forma mais frequente e intensos”, explica. Conforme Nátali Antunes, a diferença do bullying no meio digital para o presencial está na dificuldade de o agressor conceber e integrar que há alguém do outro lado. “O bullying presencial acarreta em impactos socioemocionais, podendo se observar retraimento social, aparecimento de medos e fobias sociais, dificuldades na expressividade, queda no rendimento escolar, mudanças de humor e sentimento de desvalorização”, diz.