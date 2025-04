Por que dilatamos a pupila?

O aumento de tamanho também possui outras funções, principalmente para a oftalmologia, que induz artificialmente a dilatação para permitir a precisão em exames específicos, via colírios. Assim como explica o Dr. Aécio Dias, oftalmologista e diretor do Instituto da Visão do Ceará.

E é daí que surge a sensação de ardência. Os conservantes e reagentes químicos deste medicamento provocam a imobilização do mecanismo natural da pupila. O efeito costuma durar entre duas e seis horas, com a aplicação do colírio em doses fracionadas por cerca de vinte minutos antes do exame.

Os procedimentos oftalmológicos lidam diretamente com um dos órgãos mais sensíveis do corpo, assim, o processo delicado de dilatação é uma ferramenta essencial para o diagnóstico e mapeamento de condições oculares.

No teste das letrinhas na parede, o oftalmologista detecta o nível de dificuldade visual do paciente e indica o uso de óculos de grau ou lentes de contato para corrigir essa limitação.

O problema atinge pessoas de todas as idades e a dilatação da pupila auxilia na precisão da medição do grau. Geralmente, a dilatação da pupila para este exame é feita em pessoas mais jovens e fica a critério do especialista responsável.

Exame do fundo do olho

O mapeamento de retina ou exame do fundo do olho é um recurso médico essencial para a investigação mais profunda da anatomia ocular. Geralmente se observa a região central e periférica da retina, o nervo óptico, o vítreo e os vasos sanguíneos. Algumas doenças que podem ser detectadas através do exame são:

- Glaucoma

- Degeneração macular relacionada à idade (DMRI)

- Retinopatia diabética

- Catarata

É preciso dilatar sempre?

A necessidade de dilatação depende da situação do paciente, inclusive da idade. O mecanismo chamado reflexo de acomodação define a capacidade de foco da visão de uma pessoa, para visualizar objetos mais próximos ou distantes, assim como uma filmadora.

Quando jovem, a acomodação é mais precisa, o que fortalece a musculatura do olho e demanda a paralisação da pupila para o exame de medição de grau.

Exame oftalmológico Crédito: Adobe Stock

Já pessoas mais velhas, desenvolvem naturalmente a presbiopia, conhecida como “vista cansada” elas perdem a capacidade de acomodação de maneira natural devido ao envelhecimento, descartando a dilatação neste caso.

“Comecei a usar óculos com 13 anos, depois que eu não conseguia copiar da lousa na escola. Estava com miopia e astigmatismo. Por volta dos 30 ou 35 anos que não precisou mais dilatar a pupila para saber o grau”, comenta Célio Barbosa, de 51 anos, que realiza anualmente a troca dos óculos.

Entretanto, a dilatação é obrigatória para a realização de outros procedimentos médicos mais profundos como o mapeamento anual da retina e investigação de possíveis doenças.

Curiosidades sobre a pupila

“Você faz minha pupila dilatar…”

A emoção de ver alguém amado agita não somente o coração, mas também o cérebro! Olhar alguém que lhe é querido pode provocar a liberação de hormônios como dopamina e adrenalina que ativam o sistema nervoso e faz a pupila dilatar por um período curto de tempo. Os olhos podem mesmo ser a “janela da alma”.

Sinal de alerta

Apesar da naturalidade fisiológica da dilatação da pupila, um paciente pode apresentar sintomas de possíveis doenças através dessa alteração. Alguns testes neurológicos utilizam do reflexo fotomotor de fechamento da pupila com a incidência de luz para detectar lesões cranianas e doenças oculares.



No caso de um paciente com glaucoma, o nervo óptico atrofia, o que afeta a capacidade normal dos músculos da pupila, sendo um dos sintomas a serem observados pelo médico no exame do fundo do olho.

Alguns medicamentos como antidepressivos, anticonvulsivos e antialérgicos também podem causar um efeito parassimpático, um mecanismo do sistema nervoso que reduz as atividades do corpo humano, que dilata a pupila.