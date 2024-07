Entenda os diferentes tipos de problemas de visão

Uso de telas e falta de exposição ao sol são alguns dos fatores externos para aumentos dos problemas de visão na população Crédito: Freepik

A visão de uma pessoa que não apresenta nenhum distúrbio ocular acontece da seguinte forma: ao olhar para algum objeto, raios de luz passam pela córnea — estrutura transparente que recobre os olhos — e chegam até a retina, no fundo do globo ocular. Lá, eles se juntam em um mesmo ponto para formar a imagem. Na pessoa com miopia, a imagem dos objetos é focada antes de chegar à retina, pois o globo ocular é “longo”, o que provoca a formação da imagem antes que a luz chegue à retina. Esse erro refrativo é caracterizado como a dificuldade de enxergar objetos distantes. É o caso da estudante Fernanda Filiú, 21, que tem oito graus de miopia. A maior dificuldade para ela é realizar atividades que envolvam água. “Não dá para usar o óculos para nadar e usar a lente é perigoso para a saúde ocular devido ao possível contato com água contaminada.”

A hipermetropia é o oposto da miopia, sendo a dificuldade de ver com nitidez objetos de perto. Acontece quando o globo ocular do paciente é mais achatado ou a córnea mais plana, o que pode ser ocasionado por fatores genéticos. Logo, a imagem acaba se formando depois da retina. Crianças podem apresentar sintomas de hipermetropia, mas em alguns casos a condição não se torna permanente, pois o globo ocular das crianças pode crescer e corrigir o erro refrativo ao longo do tempo. Não foi esse o caso do fotojornalista Edimar Soares, 54, que recebeu o diagnóstico aos 2 anos. “Minha mãe percebeu que eu estava sempre esbarrando nas paredes e objetos, desde então eu vivo de óculos”, ele relata. Tipos de problemas de visão Miopia: a imagem dos objetos é focada antes de chegar à retina gerando a formação da imagem antes que a luz chegue na retina;

Hipermetropia: o globo ocular é mais achatado ou a córnea mais plana e então a imagem acaba se formando depois da retina;

Astigmatismo: defeito na curvatura da córnea que gera a formação das imagens duplicadas;

Presbiopia: é a perda gradual e irreversível da capacidade dos olhos de focar em objetos que estão próximos. Astigmatismo e vista cansada O astigmatismo é um defeito na curvatura da córnea que gera a formação das imagens duplicadas. O quadro surge em pacientes com histórico familiar ou que coçam muito os olhos. Esse erro refrativo pode surgir desde o nascimento ou ao longo da vida, e geralmente seus sintomas vêm acompanhados de outros problemas visuais, como miopia e hipermetropia. Cibele Diniz, 21, vive com astigmatismo e miopia desde os 7 anos e comenta que depender do uso constante dos óculos de grau é difícil: “Me maquiar usando os óculos no rosto é complicado, mas não posso tirá-los porque fico sem enxergar”. Já a presbiopia, popularmente chamada de “vista cansada“, é a perda gradual e irreversível da capacidade dos olhos de focar em objetos que estão próximos. A condição começa a ser notada a partir dos 40 anos, é um processo natural do envelhecimento. No entanto, com o uso excessivo de telas está mais notória a vista cansada em jovens, aponta a oftalmologista Denise Menezes. Para lidar com esses erros refrativos, o indivíduo pode recorrer a óculos, lentes de contato corretivas, procedimentos cirúrgicos como a cirurgia refrativa ou outras opções terapêuticas indicadas pelo oftalmologista.

Mas o grau sempre aumenta? Há uma crença de que o grau sempre aumentará ao passar dos anos, mas esta não é necessariamente a regra. A médica Denise Menezes explica que na miopia a tendência é do grau aumentar e na hipermetropia, diminuir. “Porque o olho ‘cresce’ proporcionalmente ao crescimento do corpo”, comenta. Entretanto, o processo de envelhecimento não é o único fator, o médico Sérgio Marques explica que esse aumento ou diminuição do grau ao longo do tempo pode estar relacionado a fatores genéticos, à falta do sol para o desenvolvimento ocular normal na infância e à exposição a telas digitais. Além dessas alterações, também observa-se a estabilização do grau ao atingir certa idade. O fotojornalista Edimar utiliza óculos para hipermetropia e astigmatismo desde sua infância e, há alguns anos, seu grau estabilizou. No entanto, seu grau de presbiopia continua aumentando.