Infecção na gengiva pode agravar Alzheimer

Em 2025, mais de 13 milhões de brasileiros estarão diagnosticados com doença periodontal / Crédito: Adobe Stock



Um estudo recente publicado no Journal of Alzheimer’s Disease revelou que a bactéria Porphyromonas gingivalis, um dos principais agentes causadores da doença periodontal crônica, foi encontrada no tecido cerebral de pacientes diagnosticados com Alzheimer. A pesquisa sugere que a infecção gengival pode desempenhar um papel importante no agravamento da degeneração cognitiva, associando doenças bucais à deterioração mental.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença periodontal afeta 50% dos adultos. No Brasil, a prevalência de inflamação gengival é uma das principais causas de perda de dentes em adultos, conforme o Ministério da Saúde. Em 2025, mais de 13 milhões de brasileiros estarão diagnosticados com doença periodontal, correspondendo cerca de 6,9% da população do país. Davi Cunha, cirurgião-dentista, explica que a doença periodontal crônica é uma infecção progressiva e grave das gengivas e dos ossos que sustentam os dentes. "Caso não seja tratada, ela pode resultar em perda dentária e, além disso, permitir que as bactérias da boca se espalhem por todo o corpo. Esse processo de disseminação pode contribuir para o desenvolvimento de doenças sistêmicas, como Alzheimer, diabetes e problemas cardíacos", afirma. A doença está diretamente associado a uma série de fatores do dia a dia, como higiene bucal inadequada, o acúmulo de placa bacteriana, o consumo frequente de alimentos ricos em açúcares e carboidratos fermentáveis, o tabagismo, a boca seca (xerostomia) e alterações no sistema imunológico.

“Esses fatores criam um ambiente favorável para o desenvolvimento de microrganismos nocivos, que podem provocar inflamações nas gengivas e evoluir para doenças periodontais. É fundamental manter hábitos de higiene oral adequados, o que ajuda prevenir o risco de doenças cognitivas graves”, diz. Os sintomas mais comuns são: sangramento gengival durante a escovação ou o uso do fio dental, inchaço, vermelhidão, retração gengival, dor durante a mastigação, dentes amolecidos e mau hálito persistente, e em estágios mais avançados, pode haver formação de abscessos, perda óssea ao redor dos dentes e até a perda dentária. “Diante desses sinais, é fundamental procurar avaliação profissional para diagnóstico e tratamento adequados, que depende da extensão e gravidade da infecção. Nos estágios iniciais, uma profilaxia profissional aliada à reeducação da higiene bucal costuma ser suficiente para controlar o quadro”, esclarece o cirurgião-dentista.



João Moreira, de 78 anos, foi diagnosticado com Alzheimer em 2022. Antes disso, ele já sofria com um quadro de piora neurológica, com convulsões e Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Com o Alzheimer, a questão da higiene piorou, agravando mais ainda a doença. Ele tá ficando cada vez mais debilitado”, relata sua filha, Viviane Andrade, de 47 anos.