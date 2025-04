Extração dos dentes do siso: saiba quando tirar, quais os cuidados e mais

Os terceiros molares são os últimos dentes a erupcionar e com frequência precisam ser extraídos. Entenda tudo sobre o procedimento / Crédito: Reprodução / Pexels / iStock

Os terceiros molares, conhecidos com “dentes do siso”, são os últimos a nascer, geralmente entre os 17 e 25 anos. Nem todas as pessoas os possuem, e, em muitos casos, eles podem crescer inadequadamente, causando problemas. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Segundo o cirurgião-dentista Eduardo Queiroz, especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, esses dentes podem apresentar dificuldades para erupcionar corretamente, resultando em impactação – quando o dente fica preso no osso ou gengiva. Isso pode dificultar a higienização e aumentar o risco de inflamações, como a pericoronarite, além de cáries e infecções.

Leia mais Dentes amarelos: entenda as causas, como prevenir, tratamentos e mais Sobre o assunto Dentes amarelos: entenda as causas, como prevenir, tratamentos e mais Quando é necessário extrair os sisos? A remoção do siso é necessária? Veja cuidados antes e depois da cirurgia, riscos e quando é indicado Crédito: Pexels / iStock A extração dos sisos é recomendada quando há:

Falta de espaço na arcada dentária



Dor ou inflamação frequente na região



Impactação do dente



Formação de cistos ou infecções



Risco de desalinhamento dos outros dentes Queiroz ressalta que a extração não é obrigatória para todos os pacientes. “Se os terceiros molares estiverem saudáveis, bem posicionados e não comprometerem a oclusão ou a higiene bucal, a remoção pode ser dispensável”, afirma.

No entanto, ele explica que a maioria dos casos exige extração, sendo o período ideal entre os 16 e 25 anos. “Nessa faixa etária, as raízes ainda estão em formação e o osso é menos denso, o que torna o procedimento cirúrgico menos invasivo e com menor risco de complicações”. SAIBA onde procurar atendimento odontológico gratuito em Fortaleza

Como é feita a cirurgia de extração dos sisos? O procedimento pode ser simples ou mais complexo, dependendo da posição do dente. A extração é realizada com anestesia local e, em alguns casos, sedação. O dentista remove o dente e pode precisar dar pontos na gengiva para facilitar a cicatrização.

Antes da cirurgia, o paciente passa por uma avaliação clínica detalhada. “O profissional deve coletar informações sobre a queixa principal, histórico médico e possíveis comorbidades. Para pacientes saudáveis, exames laboratoriais geralmente não são necessários”, explica Queiroz. No entanto, ele destaca que pessoas com doenças sistêmicas, como diabetes e hipertensão, podem precisar de exames complementares para garantir a segurança do procedimento. Cuidados antes e depois da cirurgia de sisos Antes da extração, o dentista pode solicitar exames e orientar sobre alimentação e medicação. No pós-operatório, é essencial seguir algumas recomendações:

Aplicar gelo na região para evitar inchaço;



Evitar alimentos quentes e duros nos primeiros dias;



Não fazer bochechos nas primeiras 24 horas;



Manter a higiene bucal com cuidado;



Evitar esforço físico por alguns dias. “A recuperação completa pode variar de uma a duas semanas, dependendo da complexidade do procedimento e da resposta individual do paciente”, afirma Queiroz. Ele recomenda uma alimentação leve nos primeiros dias, com opções frias e pastosas, como iogurtes, sopas frias e purês. “Alimentos quentes, duros ou condimentados devem ser evitados, pois podem irritar a área operada e interferir na cicatrização.” Para controle da dor e inchaço, geralmente são prescritos analgésicos e anti-inflamatórios. “O uso de antibióticos deve ser restrito e somente quando necessário, conforme avaliação clínica”, pontua.