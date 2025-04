Chiclete à base de feijão pode ajudar a prevenir gripe e herpes? Entenda

De acordo com um novo estudo conduzido por cientistas da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade da Pensilvânia, o produto pode neutralizar os vírus da gripe e do herpes em mais de 95% , atuando diretamente na boca — lugar em que muitas infecções se originam.

Uma goma de mascar feita a partir do feijão-de-lablab , uma leguminosa trepadeira originária da África Subsaariana, pode se tornar a próxima grande ferramenta no combate à transmissão viral de doenças como a gripe e até mesmo herpes .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em um mundo cada vez mais conectado, as doenças infecciosas representam uma ameaça crescente. Surtos de vírus como H1N1, Ebola, Zika e H5N1 (gripe aviária), além da pandemia de Covid-19, demonstraram a rapidez com que essas doenças se espalham e os impactos significativos que causam à saúde global e à economia.

Semaglutida manipulada: substância pode trazer riscos, alertam entidades; ENTENDA



Chiclete que inibe gripe e herpes: necessidade e auxílio

As baixas taxas de vacinação contra a gripe e a ausência de uma vacina para o herpes reforçam a necessidade de novas estratégias de combate.

Uma abordagem promissora é a redução da carga viral no ponto de transmissão. Para vírus como os da gripe e do herpes, que costumam se espalhar mais facilmente pela boca do que pelo nariz, isso significa focar na cavidade oral.