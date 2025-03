Vai muito ao banheiro? Pesquisa revela o número ideal e como afeta a saúde

Estudo inglês detalha a frequência ideal de 'evacuação' para manter uma vida mais saudável / Crédito: Reprodução/ Freepik

Um novo estudo publicado na Cell Reports Medicine, em Cambridge, no Reino Unido, revela que a frequência com que cada pessoa vai ao banheiro pode afetar a saúde a longo prazo muito mais do que se imagina. De acordo com os pesquisadores, um intestino mais saudável está associado à evacuação uma ou duas vezes por dia — a zona mais essencial da digestão.

Estudos anteriores sugeriram uma relação entre constipação e um maior risco de infecções, bem como entre diarreia e condições neurodegenerativas.

No entanto, como essas descobertas foram observadas em pacientes já doentes, não ficou claro se as irregularidades no banheiro eram a causa ou a consequência dessas condições. Idas ao banheiro: por que a frequência é importante

Até agora, não se sabia se os movimentos intestinais irregulares eram responsáveis por esses problemas ou apenas sintomas de outras condições de saúde. Este novo estudo, porém, sugere que controlar a frequência das evacuações é essencial para a saúde geral.

Idas ao banheiro: detalhes da pesquisa

Os pesquisadores analisaram mais de 1.400 adultos saudáveis, observando seu microbioma intestinal, química do sangue, genética e estilo de vida. Eles categorizaram os participantes em quatro grupos: Constipação : 1–2 vezes por semana;



: 1–2 vezes por semana; Baixo-normal : 3–6 vezes por semana;



: 3–6 vezes por semana; Alto-normal (faixa ideal) : 1–3 vezes por dia;



: 1–3 vezes por dia; Diarreia: fezes moles e frequentes.

Se os resíduos permanecerem por muito tempo no intestino, as bactérias intestinais esgotam as fibras disponíveis (que normalmente se transformam em ácidos graxos de cadeia curta benéfica) e geralmente degradam proteínas. Esse processo libera toxinas que podem sobrecarregar os enxágues e prejudicar o organismo.