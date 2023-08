7 dicas para diminuir o colesterol alto

Em 8 de agosto, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Colesterol, data criada visando conscientizar e alertar as pessoas sobre os riscos do colesterol alto, um dos fatores que mais contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Segundo informações do Ministério da Saúde, o problema representa a principal causa de óbitos no Brasil, registrando 300 mil mortes por ano. Além disso, aproximadamente 40% dos brasileiros apresentam níveis elevados de colesterol.

A ação do colesterol no organismo

O colesterol, em si, não é uma substância maléfica; pelo contrário, é primordial para o funcionamento do corpo humano. Contudo, o colesterol alto é um daqueles inimigos silenciosos do coração que, quando se manifestam, causam graves complicações. Intimamente ligado aos hábitos e ao estilo de vida (com exceção da hipercolesterolemia familiar).

A importância de adotar hábitos saudáveis

A adoção de hábitos saudáveis como melhora na alimentação e adoção de uma rotina de exercícios físicos regulares são as principais mudanças para quer controlar a doença. “O colesterol alto é algo muito sério e que aumenta os riscos de desenvolvimento para doenças cardíacas. Por isso, procure reavaliar os seus hábitos e o seu estilo de vida”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, médico cardiologista, focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes.

“Um estilo de vida ativo e saudável traz benefícios. Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, estão o tabagismo e o colesterol alto. É importante lembrar que é preciso apostar sempre em uma dieta balanceada, composta por verduras, legumes, alimentos integrais com redução de açúcares, frituras, gorduras saturadas e trans, pois a alimentação é uma peça-chave para baixar o colesterol ruim do organismo”, completa o médico.

Como diminuir os níveis de colesterol alto

Com a adoção de algumas atitudes simples, é possível reduzir os níveis de colesterol e conquistar mais saúde e qualidade de vida. O Dr. Rizzieri Gomes separou algumas dicas:

1. Diminuir o consumo de bebidas alcoólicas

As bebidas alcoólicas consumidas em grande quantidade e com muita frequência são estopins para o aumento do colesterol.