6 cuidados com o pós-operatório de cirurgias plásticas no verão

Entretanto, no calor, o pós-operatório requer cuidados especiais para não prejudicar os resultados. Abaixo, Luís Maatz explica as razões para esses cuidados e como evitar certos incômodos nesta época do ano. Confira!

Mas, seja qual for a estação do ano, não há momento certo para quem está incomodado com algo no corpo e deseja melhorar a aparência, explica Luís Maatz, cirurgião plástico, membro da SBCP e especialista em Reconstrução Mamária e em Cirurgia de Mão.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o número de procedimentos cirúrgicos estéticos é maior no frio. No entanto, a busca pelas plásticas durante o verão também é grande, sendo cerca de 40%.

1. Lidando com o inchaço

O calor aumenta o inchaço na região operada, fator relacionado à vasodilatação. Especialmente para quem tem propensão à retenção de líquidos ou quando realizada uma cirurgia plástica de maior porte. A ingestão hídrica diária de mais de 3 litros ajuda a evitar a hipotensão durante o pós-operatório, que pode ser potencializada pelo calor.

Evite, no entanto, bebidas alcoólicas, pois são diuréticas, favorecendo a perda de líquidos, além de interferirem nas medicações e no funcionamento regular do organismo.

2. Cuidado com a exposição solar

Os raios ultravioletas prejudicam o processo de cicatrização da pele, causando pigmentação nos tecidos regenerados, a chamada cicatriz hipercrômica, deixando-a escurecida e bem mais visível. Portanto, evite a exposição solar por, pelo menos, dois meses pós-cirurgia.

O uso de filtro solar com FPS 60 em regiões operadas é altamente recomendável, além do uso de bonés e chapéus no caso de cirurgias na face. “Neste quesito, valem o bom senso e a paciência, por mais que o sol seja irresistível nessa época”, diz Luís Maatz.

O uso de protetor solar é importante para proteger os hematomas do sol (Imagem: RossHelen | Shutterstock)

3. Atenção com os hematomas

Após a cirurgia, é comum o aparecimento de hematomas, as equimoses, cujas regiões, se submetidas à plástica forem expostas ao sol, podem sofrer com manchas permanentes na pele. O ideal, dependendo de cada caso, é não tomar sol por, ao menos, dois meses após a cirurgia. Se a exposição solar for inevitável, abuse do filtro solar com FPS 60 nos hematomas.