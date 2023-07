Como viajar com segurança após uma cirurgia plástica

Muitas pessoas optam por realizar cirurgias plásticas no inverno, afinal, com uma temperatura menor, a recuperação tende a ser mais confortável. Além disso, segundo estimativas, é em julho, mês das férias escolares, que as cirurgias plásticas são mais procuradas. Mas, é possível realizar uma intervenção cirúrgica e viajar em seguida?

“É cada vez mais comum que os pacientes viajem para realização de uma cirurgia plástica na cidade (ou estado) em que o cirurgião de sua confiança atua. Na verdade, vai depender do tipo de procedimento, mas é fundamental conversar com o cirurgião plástico e seguir a orientação do pós-operatório, que requer alguns cuidados especiais”, explica o Dr. Daniel Botelho, presidente da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS).

Riscos de sangramento e trombose em cirurgias

Existem riscos em cirurgias faciais e corporais. Viajar de avião após uma rinoplastia (cirurgia no nariz) ou blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), por exemplo, pode aumentar o risco de sangramento. “Questões como a pressurização da cabine e a posição do corpo podem favorecer esse quadro. Mas não é comum”, diz o especialista.

As cirurgias corporais podem aumentar o risco de trombose, quando há a formação de um coágulo dentro da circulação sanguínea, que pode se desprender e causar embolia pulmonar, o que pode ser fatal. “Nesses casos, viagens longas são contraindicadas”, acrescenta.

O mais recomendado é que a viagem de volta não ocorra no período pós-cirúrgico imediato, no prazo de três dias após o procedimento. “Quanto mais longa a viagem, menos recomendada ela será nos primeiros dias. O mais prudente, no geral, é que o paciente se recupere por até três semanas em cirurgias em grandes áreas. O médico é quem pode liberar o paciente de acordo com a cirurgia e o estado de saúde do paciente”, explica o Dr. Daniel.

Cuidados essenciais durante a viagem após a cirurgia

No prazo em que o médico liberar a viagem de avião ou carro, alguns cuidados serão necessários para garantir que a recuperação do procedimento ocorra da melhor maneira possível. A BAPS orienta que, neste caso, o primeiro passo é garantir que algum familiar ou amigo acompanhe o paciente durante a viagem a fim de oferecer o apoio necessário caso ocorra algum problema.

O acompanhante, inclusive, deverá evitar que o paciente carregue peso de bagagens. Utilizar roupas leves, que não comprimam o local tratado, e, se possível, optar por assentos que permitam que o encosto seja inclinado completamente ou que tenham bastante espaço para as pernas são duas recomendações que podem ajudar.

Seguir corretamente as orientações médicas também é fundamental. “É importante ainda que você esclareça para o seu médico que pegará avião ou enfrentará uma longa viagem de carro após a cirurgia, assim ele poderá dar orientações específicas para seu caso. O médico poderá, por exemplo, indicar soro fisiológico para evitar o ressecamento no nariz causado pelo ar-condicionado das aeronaves ou receitar colírios para melhorar a sensação de ressecamento nos olhos comum em pessoas que passaram por cirurgia de blefaroplastia”, explica o Dr. Daniel.