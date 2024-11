Livro sobre relações interdisciplinares no autismo é lançado na Alece

Lançamento do livro reúne advogados, autores, médicos e associações para debater os avanços dos direitos dos autistas no Ceará

No dia 3 de dezembro, as advogadas Cristina Rocha, Fabiana Farah e Rosette Lopes realizam o lançamento do livro "Comentários à Lei Berenice Piana: relações interdisciplinares no autismo", na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O evento acontecerá às 17 horas, no Auditório Murilo Aguiar do parlamento.

Promulgada em 2012, a Lei Berenice Piana institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e reconhece que a pessoa no TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.