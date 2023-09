6 dúvidas comuns sobre doenças do coração

Infelizmente, nem sempre o exame cardiológico é realizado com a frequência adequada. “O check-up pode ser semestral ou anual, por exemplo, e o médico indicará os exames de acordo com a necessidade do paciente”, recomenda a Dra. Thais.

A Dra. Thais Pinheiro Lima, cardiologista e especialista em exames de imagem cardíaca, enfatiza a importância do diagnóstico precoce, pois isso pode prevenir complicações graves das doenças cardíacas. Ela é associada ao Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e uma das fundadoras da CardioScan Telerradiologia Cardiovascular.

Sabia que as doenças do coração são a principal causa de morte no país? De acordo com o Ministério da Saúde, aproximadamente 300 mil pessoas têm ataques cardíacos a cada ano, e em 30% desses casos, isso resulta em morte. Apesar das campanhas de conscientização, muitas pessoas ainda não cuidam bem da saúde do coração. O ministério também prevê que, até 2040, o número de ataques cardíacos pode aumentar em até 250%.

Segundo a cardiologista, hoje existem alternativas não invasivas para o diagnóstico e a detecção de doenças graves, possibilitando o tratamento de urgência. É o caso da angiotomografia de coronárias, exame que usa a tomografia computadorizada para que possam ser visualizados os vasos sanguíneos que suprem os músculos cardíacos.

Pacientes jovens também correm riscos cardiovasculares

Com esse recurso, é possível checar o desenvolvimento de placas de gordura que reduzem a chegada do sangue ao coração e aumentam o risco de um futuro infarto do miocárdio. “Mesmo no caso de pacientes jovens, se existe risco cardiovascular moderado a alto, a angiotomografia de coração pode ser indicada. É o exame de primeira escolha, de extrema importância para realizar um diagnóstico mais preciso e indicar o tratamento de acordo com a necessidade do paciente”, complementa a cardiologista.

Para esclarecer algumas das principais dúvidas sobre diagnóstico de doenças cardiovasculares no Dia Mundial do Coração (29 de setembro), a cardiologista responde às perguntas abaixo sobre a importância do check-up cardiológico, destacando a relevância dos exames de imagem.

1. Todos precisam realizar exames cardiológicos?

Sim. Todos precisam realizar exames cardiológicos em algum momento da vida. De forma geral, recomenda-se que pessoas assintomáticas passem a consultar um cardiologista, periodicamente, a partir dos 40 anos. No entanto, o paciente sempre deve procurar um cardiologista imediatamente, caso identifique algum sintoma. É preocupante quando o paciente apresenta palpitação (coração acelerado), dor no peito ou desmaios frequentes.

A cardiologia dispõe de uma gama ampla de exames, recomendados a partir dos sintomas do paciente, como eletrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter, teste de esforço, angiotomografia de coronárias, ressonância cardíaca, cintilografias e cateterismo. Checar regularmente as condições cardíacas vale também para crianças e adultos jovens, principalmente com comorbidades, como obesidade, diabetes, tabagismo, colesterol alto e hipertensão arterial.

2. Quais são as doenças mais comuns?

As doenças cardíacas mais comuns costumam ser diagnosticadas, inicialmente, com base em sintomas como palpitação, dor no peito, desmaios, batimento acelerado e cansaço extremo ao caminhar. Na lista, as mais comuns são as doenças coronarianas e as arritmias cardíacas. Baseado no que for descoberto, existe uma recomendação de acompanhamento para cada caso.