Diabetes: insulina semanal recebe aprovação para uso no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na sexta-feira, 7, o uso da primeira insulina semanal do mundo para pacientes com diabetes tipo 1 e 2. O produto, desenvolvido pela Novo Nordisk – mesma fabricante do Ozempic e do Wegovy –, recebeu o nome de Awiqli.

O medicamento, que já havia sido aprovado em outros países, recebeu autorização do órgão regulador nacional e deve ser disponibilizado antes do final do primeiro semestre de 2025. No entanto, ainda não há uma previsão exata para seu lançamento.