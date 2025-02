Ozempic pode ajudar a reduzir o consumo de álcool? Entenda pesquisa

Estudo busca entender a relação entre o medicamento Ozempic e a redução no consumo de álcool / Crédito: Haberdoedas/Unsplash

Um ensaio clínico randomizado publicado nesta quarta-feira, 12, no periódico JAMA Psychiatry busca entender a relação entre o Ozempic e outros medicamentos similares com semaglutida para a redução no consumo de álcool. O ensaio envolveu nove semanas e consistia na avaliação dos efeitos da administração subcutânea de semaglutida uma vez por semana no consumo e desejo por álcool em adultos com transtorno por uso de álcool (TUA).

Ao todo, o estudo contou com 48 participantes (34 mulheres e 14 homens). Estes eram divididos entre os que recebiam a semaglutida, enquanto outra parte tinha um placebo administrado durante as visitas clínicas.

Entre as descobertas, a equipe notou “reduções em algumas, mas não em todas as medidas de consumo semanal” do álcool, além de redução significativa do desejo semanal em relação ao grupo do placebo. Os resultados devem justificar “ensaios clínicos maiores de terapias com incretina para TUA”. Rede pública do RJ deve ter Ozempic a partir de 2026; ENTENDA

Ozempic pode ajudar a reduzir o consumo de álcool? Entenda relação Sobre os efeitos relativos à autoadministração de álcool em laboratório, os “modelos de mudança residualizada indicaram que a semaglutida reduziu o consumo laboratorial pós-tratamento com um tamanho de efeito médio a grande para gramas de álcool consumido”. “Este ensaio clínico prospectivo examinou mudanças no consumo de álcool em laboratório e naturalista após tratamento semanal com semaglutida”, destaca o ensaio em sua discussão. “Para os resultados semanais de consumo de álcool, os efeitos da medicação no número de bebidas por dia do calendário não foram significativos; no entanto, a semaglutida reduziu significativamente o desejo por álcool e as bebidas por dia de consumo”, acrescenta.