Como a alimentação saudável pode reduzir a dor crônica

Alimentos nunca substituirão o poder de analgésicos, mas os cientistas estão descobrindo quais deles ajudam a reduzir a dor e como fazem isso.Alguns caldos, ensopados, sopas e curries têm fama de curar males da saúde. "Que a comida seja seu remédio", já escrevia no século 4 a.C. o médico grego Hipócrates, conhecido como pai da medicina. E a ciência moderna dá alguma validade a essas antigas tradições, reconhecendo a capacidade dos alimentos saudáveis de sustentar um corpo forte e robusto. Um novo estudo sugere que a adoção de uma dieta saudável pode reduzir a dor crônica. A pesquisa, publicada na revista científica Nutrition Research, explorou a associação entre gordura corporal, hábitos alimentares e dor. "Em nosso estudo, o maior consumo de alimentos essenciais – vegetais, frutas, grãos, carnes magras, laticínios e alternativas – foi associado a menos dor, e isso independentemente do peso corporal", disse a autora da pesquisa, Sue Ward, da Universidade da Austrália Meridional. "É de conhecimento comum que comer bem é bom para a sua saúde e bem-estar. Mas saber que mudanças simples em sua dieta podem reduzir a dor crônica pode mudar sua vida", afirmou. Escolhas alimentares e intensidade de dor "A dor crônica é um problema de saúde comum e incapacitante que, segundo estimativas, afeta de 20% a 30% das pessoas em todo o mundo. Aqueles que sofrem de dor crônica geralmente têm um peso maior em comparação com a população em geral", disse Ward à DW. Sua pesquisa com adultos australianos explorou se a dieta era diretamente associada à dor no corpo, e se fatores como peso ou gordura corporal influenciavam essa relação. "Nosso estudo descobriu que muitos participantes tinham altos níveis de gordura corporal e não seguiam as diretrizes dietéticas australianas, ou seja, tinham uma dieta de baixa qualidade. Mas as pessoas que seguiam as diretrizes mais de perto tinham níveis mais baixos de dor no corpo", disse Ward. Ela concluiu que ter mais gordura corporal não estava correlacionado a ter mais dor corporal. Mas a intensidade de dor corporal correlacionava-se com os alimentos que as pessoas consumiam. Dieta pobre leva a inflamação crônica Paul Durham, especialista em dor e biologia da Universidade Estadual do Missouri, nos EUA, mostrou-se cético em relação a esse achado. "O estudo não foi muito robusto, pois não foi projetado com força suficiente nas análises estatísticas para chegar a conclusões definitivas. É mais como um estudo piloto", disse. Apesar disso, Durham concorda que a dieta afeta a dor crônica e a enxaqueca. "Está bem estabelecido que níveis mais altos de dor crônica estão correlacionados com menor ingestão de frutas, vegetais, laticínios e gorduras insaturadas", disse. A teoria de Durham é que o estilo de vida moderno, com dietas de baixa qualidade e privação de sono, contraria a forma como nossos corpos evoluíram para funcionar de forma saudável. Ele acredita que a maioria das pessoas que vivem em países que seguem a chamada "dieta ocidental", também conhecida como SAD (do inglês Standard American Diet), está em estado de desequilíbrio corporal. Uma dieta ocidental é aquela que contém grandes quantidades de alimentos processados, como pizza e doces, e carece de produtos in natura em quantidade suficiente – vegetais frescos, frutas, grãos e certos produtos de origem animal. Durham explicou que uma dieta não saudável como essa tem muitos efeitos prejudiciais para o corpo, que levam a uma "tempestade perfeita para piorar a dor crônica". "Com isso [a dieta ocidental], estamos tão fora do jogo que temos uma inflamação crônica acontecendo. O metabolismo fica bagunçado e acabamos com a síndrome do intestino permeável", disse Durham. O problema é que a dieta ocidental não fornece os nutrientes certos de que você precisa para seu corpo. O pão branco, por exemplo, não tem "basicamente nenhum valor nutricional" porque o gérmen do trigo – a parte que contém os minerais, as vitaminas e as fibras – é descartado no processo industrial de fabricação. E sem os nutrientes certos, nossas células e nosso sistema imunológico não conseguem quebrar substâncias químicas nocivas que produzimos naturalmente o tempo todo. Essas substâncias químicas têm efeitos inflamatórios em nosso corpo. Em níveis elevados, eles podem exacerbar a dor crônica, problemas cardíacos, diabetes, etc. Uma dieta não saudável também afeta a microbiota intestinal, composta por microorganismos que vivem no trato digestivo. Dietas sem fibras naturais basicamente deixam a microbiota faminta, o que significa que ela não produz substâncias químicas importantes das quais precisamos para o nosso corpo. "Precisamos das bactérias intestinais para produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são moléculas que quebram as moléculas inflamatórias em nosso corpo. E precisamos de bactérias para produzir neurotransmissores suficientes", disse Durham. A busca por alimentos que reduzem dor e inflamação Alguns pesquisadores estão tentando descobrir os compostos de alimentos que têm o impacto mais benéfico sobre a saúde, e como fazem isso. Embora esse campo de pesquisa ainda esteja no início, alguns trabalhos, como o do laboratório de Durham, têm sido promissores. Eles demonstraram que suplementos alimentares como extrato de semente de uva ou cacau podem reduzir a dor crônica e a enxaqueca. Eles contêm compostos chamados polifenóis, que ajudam a quebrar as moléculas inflamatórias no corpo e, assim, a reduzir a dor. Mas Durham não acredita que os suplementos ou uma alimentação mais saudável tenham força suficiente para serem analgésicos por si só. O extrato de semente de uva nunca substituirá o ibuprofeno ou o tramadol. "[Os suplementos] funcionam para restaurar o equilíbrio do corpo, o que significa que as pessoas com dor crônica que tomam suplementos não precisariam depender tanto de produtos farmacêuticos", disse. Também é provável que eles tenham um "efeito teto" e não sejam benéficos para pessoas que já têm uma dieta saudável. Os pesquisadores estão apenas começando a procurar conexões entre a nutrição e a intensidade da dor. A mãe de Durham disse uma vez sobre sua pesquisa: "Então, o que você está fazendo é gastar muito dinheiro para provar o senso comum?" Ele não discorda: "É nesse ponto que acho que estamos. Um corpo saudável tem a ver com essas coisas simples: alimentação saudável, sono e exercícios." Autor: Fred Schwaller