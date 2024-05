12 mitos e verdades sobre alimentação e dieta

Mito . Os alimentos light têm no mínimo 25% menos calorias do que os produtos tradicionais. Porém, se você os consumir em grande quantidade, também vai engordar.

Mito . A banana é uma boa opção para quem precisa emagrecer, porque dá saciedade. Além disso, ela pode auxiliar na manutenção das defesas imunológicas por ser rica em vitaminas C e B, em minerais e em zinco, cobre, manganês, selênio etc.

3. Pães integrais com grãos engordam menos?

Verdade. O pão é sempre um dos primeiros itens a serem cortados no início de uma dieta para quem quer perder peso. Mas este alimento já faz parte da rotina dos brasileiros e, por isso, não é uma tarefa fácil deixar de consumi-lo. As fibras presentes no pão integral com grãos vão ajudar na saúde intestinal, o que é fundamental para a perda de peso.

4. O miolo do pão francês é realmente o que engorda?

Mito. A quantidade de calorias presentes no pão francês é quase a mesma de 2 fatias de pão de forma integral. A diferença está no teor de fibras, presente em maior quantidade no pão integral, e de sódio, maior no pão francês. Mesmo assim, comer pão francês, preferencialmente sem miolo, não acaba com suas chances de perder peso. Alterne os tipos de pães e troque por cereais (aveia, quinoa, trigo integral).