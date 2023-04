Reeducação alimentar: confira cardápio completo e saudável

A reeducação alimentar é um processo que envolve mudanças na forma como uma pessoa se relaciona com a comida, a fim de alcançar uma alimentação saudável e equilibrada. Além de contribuir para a perda de peso e manutenção do peso ideal, ela traz diversos benefícios para a saúde. Entre eles, podemos citar a melhoria da digestão, prevenção de doenças crônicas, aumento da disposição e energia, fortalecimento do sistema imunológico e melhoria da qualidade do sono.

Por isso, a nutricionista Natália Colombo preparou um cardápio saudável para você incluir na rotina. Lembrando que, para a reeducação alimentar ser eficaz, o ideal é buscar o acompanhamento de um profissional. Assim, ele poderá avaliar o seu caso, estilo de vida e montar planos que se adaptem melhor à sua rotina.

Café da manhã

Opção 1

​1 fatia de pão integral 12 grãos com 1 colher de chá de manteiga de azeite ou geleia de frutas sem açúcar

300ml de suco de frutas natural com 1 colher de sopa de linhaça

​Opção 2

​1 ovo cozido ou mexido com 1 colher de chá de azeite de oliva e 1 colher de chá de gergelim preto

2 torradas integrais

200 ml de suco de romã ou suco de uva integral batido com 2 folhas de couve

Lanche da manhã

Escolha uma das opções abaixo

​Barrinha de cereais (sem ser diet e sem chocolate)

​ Frutas in natura , liofilizadas ou desidratadas

Barrinha de granola

Sementes de girassol ou de abóbora

Opcional

​200 ml de água de coco ou chá​