Dengue: saiba por que o tipo 3 é motivo de preocupação em 2025

Mas essa proporção vem aumentando: em 2024, foram confirmados 116.600 casos do tipo 1, 24.300 do tipo 2 e 2.192 do 3, segundo o monitoramento do Ministério da Saúde em amostras sequenciadas. Neste ano, já foram confirmados 10 casos do sorotipo 1, 184 do sorotipo 2 e 138 do sorotipo 3. O tipo 4 é muito raro.

“A circulação é marcada por ciclos de predominância de alguns sorotipos do vírus e, quando um entra em circulação, gera uma maior imunidade específica contra ele na população. Quando a circulação de um sorotipo é baixa, o oposto ocorre, e vemos uma queda na imunidade para aquele tipo viral”, explica o virologista Anderson Brito, do Instituto Todos pela Saúde (ITpS), que faz o monitoramento da circulação de diversos patógenos no país a partir de dados de laboratórios públicos e privados.

A circulação do tipo 3 preocupa porque ele praticamente não circulava há muito tempo no Brasil. “Há uma grande parcela da população que não teve contato com ele e, portanto, pode haver aumento no número de casos e também de casos graves”, diz a infectologista Emy Akiyama Gouveia, do Hospital Israelita Albert Einstein.