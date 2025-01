Enfisema pulmonar: entenda o diagnóstico do diretor David Lynch

O icônico diretor de cinema fumava desde os oito anos de idade. Especialista explica a relação do enfisema com o tabagismo e dá detalhes sobre o tema

A médica pneumologista Natália Gomes explica que o enfisema é caracterizado pela destruição das paredes dos alvéolos, pequenas estruturas responsáveis pelas trocas gasosas no pulmão. É uma doença crônica que faz o ar ficar retido nos pulmões, dificultando a expiração.

A morte do diretor de cinema David Lynch , nessa quinta-feira, 16, deixou um luto no peito de amantes da sétima arte. Fumante desde os oito anos de idade, Lynch revelou, em agosto de 2024, o diagnóstico de enfisema pulmonar. Mas, você sabe o que isso significa?

Como outras Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas (DPOC), a principal causa do diagnóstico é o tabagismo, mas Natália conta que também pode ser decorrente da exposição a poluentes ambientais ou ocupacionais, como poeiras químicas e gases tóxicos. A médica aponta como sintomas uma falta de ar excessiva e tosse crônica.

Um enfisema pulmonar resulta em uma perda significativa na qualidade de vida. A pneumologista comenta que o diagnóstico pode gerar limitações funcionais, com possíveis faltas de ar até em esforços simples, a depender da gravidade da doença.

Enfisema pulmonar: é possível viver bem com a condição?

Apesar das dificuldades, Natália diz que é possível viver bem com um enfisema, especialmente com o diagnóstico precoce e o manejo adequado.

“Parar de fumar é o passo mais importante. Além disso, programas de reabilitação pulmonar, uso de medicamentos para aliviar os sintomas e, em casos específicos, oxigenoterapia, ajudam a melhorar a qualidade de vida. Práticas regulares de atividade física supervisionada também são fundamentais”.

Enfisema pulmonar é um diagnóstico comum?

Natália Gomes afirma que o enfisema pulmonar é mais comum do que parece, especialmente entre fumantes ou ex-fumantes. Destaca também que as Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas são uma das principais causas de morte no mundo.