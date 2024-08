5 informações sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica

Entenda os sintomas e as complicações desta condição que afeta a capacidade respiratória

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição que se manifesta geralmente após os 40 anos, com 90% dos casos ocorrendo em indivíduos com histórico de tabagismo. Esta doença está intimamente ligada à exposição ao fumo, poluição e gases tóxicos, fatores que causam alterações progressivas na estrutura e função do pulmão, resultando em condições como enfisema pulmonar e bronquite crônica.

“Os principais sintomas da DPOC incluem dispneia, que é a falta de ar durante esforços que pode evoluir para dificuldades em realizar atividades simples do cotidiano, como tomar banho, e tosse crônica, geralmente produtiva, acompanhada de expectoração de muco ou catarro”, informa o pneumologista Dr. Oliver Nascimento, professor da disciplina de Pneumologia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

Apesar de não ter cura, a DPOC pode ser controlada. “Os tratamentos disponíveis atuam para retardar a progressão da doença, controlando os sintomas e reduzindo as complicações”, complementa o médico. Para esclarecer dúvidas e ajudar a população a entender melhor a DPOC, o Dr. Oliver Nascimento lista com cinco informações importantes sobre a doença. Confira!