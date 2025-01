Drenagem linfática vai além da estética: conheça benefícios e indicações

Quando se fala em massagem estética, a drenagem linfática é a primeira que vem à mente da maioria das pessoas. E não é para menos, já que ela proporciona bons resultados para quem está sentindo inchaço ou incômodo com o aspecto provocado pela celulite. Mas sua finalidade não se resume a isso.

As manobras aplicadas na drenagem aumentam a oxigenação dos tecidos; favorecem a eliminação de toxinas e micro-organismos que podem provocar infecções, como vírus e bactérias; elevam a absorção de nutrientes pelo sistema digestivo; aceleram a cicatrização e a reabsorção de hematomas; favorecem o trabalho do sistema imunológico e promovem bem-estar geral.

Ele é o nosso principal sistema de defesa contra infecções e conta com um conjunto de vasos que formam uma rede paralela à da circulação sanguínea, e são percorridos por um líquido claro e viscoso chamado linfa. A linfa tem a missão de fazer uma verdadeira faxina no organismo, removendo impurezas e micróbios que se instalam entre os tecidos.

“Apesar de, em alguns casos, ser feita de forma localizada, nas pernas, nos braços ou no abdômen, dependendo da indicação, o sistema linfático do corpo todo fica em alerta, já que ele é todo conectado.” Para entender como a drenagem age, é preciso explicar como o sistema linfático funciona.

“Por meio de movimentos leves em pontos específicos, a técnica promove o retorno dos líquidos à circulação, melhorando seu fluxo, reduzindo o inchaço local, diminuindo a inflamação, favorecendo a irrigação da pele e a nutrição dos tecidos”, destaca a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) e da The American Vein & Lymphatic Society.

O sistema linfático também conta com os gânglios linfáticos, que estão localizados no corpo inteiro, mas são encontrados principalmente no pescoço, nas axilas e na virilha. Conhecidos por linfonodos, eles realizam a filtragem da linfa, retendo componentes nocivos e evitando que voltem para a corrente sanguínea e provoquem algum quadro infeccioso.

Eles ainda acionam as células de defesa do corpo para que elas combatam micro-organismos que possam causar problemas.

Em algumas situações, esse sistema de drenagem pode ficar sobrecarregado e não cumprir sua função adequadamente, como na gravidez, na fase pré-menstrual e após cirurgias ou traumas físicos. Nesses casos, a drenagem linfática pode ajudar.