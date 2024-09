Vacina de RNA mensageiro obtém resultados promissores contra mpox

Uma vacina experimental contra a mpox desenvolvida pela Moderna com a tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) demonstrou maior eficácia do que as opções atuais na redução dos sintomas e da duração da doença, segundo um estudo em animais publicado nesta quarta-feira (4) na revista científica Cell.

A descoberta acontece em meio a um surto da doença na África, parcialmente causado por uma nova variante que surgiu na República Democrática do Congo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ativou no mês passado seu nível mais alto de alerta de saúde global.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jay Hooper, coautor do estudo e virologista do Instituto de Pesquisa Médica para Doenças Infecciosas do Exército americano, disse à AFP que os pesquisadores buscavam explorar a tecnologia do mRNA para garantir, ao mesmo tempo, segurança e eficácia.