Ovos: comer muitos faz mal? Tem limite? Veja novo estudo

De vilão a mocinho, o ovo entra no debate popular a partir de uma pergunta: é verdade que aumenta o colesterol? Para um estudo prospectivo apresentado na Sessão Científica Anual do American College of Cardiology em abril, os níveis apresentados foram semelhantes aos de indivíduos que não se alimentaram com ovos.

A pesquisa durou quatro meses e procurava avaliar os efeitos da ingestão de 12 ou mais ovos fortificados por semana em comparação a uma dieta sem ovos (consumo de menos de dois ovos por semana) sobre o colesterol HDL (o “colesterol bom”) e LDL (o “colesterol ruim”).

De acordo com a Duke University, cujos pesquisadores lideram o estudo, a verificação contou com 140 participantes, todos com 50 anos ou mais, que sofreram pelo menos um evento cardíaco no passado ou apresentavam fatores de risco para doenças cardiovasculares, como diabetes.