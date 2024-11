Cuecas e calcinhas: dormir com ou sem roupa íntima; o que é mais saudável?

O uso de roupas íntimas para dormir pode contribuir para a qualidade do sono Crédito: O POVO.DOC

Ter oito horas de sono e evitar cafeína antes de dormir são dicas conhecidas para uma boa noite de descanso. Assim como elas, quando o assunto é dormir com ou sem roupa íntima, especialistas apontam que existem benefícios para ambas as escolhas e muito depende de características individuais.

Algumas pessoas defendem o uso de cueca ou calcinha para dormir como questão de higiene ou até por tabus culturais. Recentemente, o ator global Nicolas Prattes comentou no programa de TV Lady Night, apresentado por Tatá Werneck, que não usa cueca em casa, acentuando a discussão entre os adeptos do sono sem roupa e os contrariantes.

Embora a ação cause estranheza, o urologista Francisco Eugênio de Vasconcelos, formado pelo Hospital Geral de Fortaleza, afirma que, “no ponto de vista urológico, não existe exatamente uma contra indicação e nem parece ter riscos aumentados ao dormir sem a roupa íntima”

Quais os benefícios de dormir sem roupas íntimas? De acordo com o urologista, a literatura sobre a prática de sono sem cueca ou semelhantes não aponta grandes variações. No entanto, alguns podem ter um aumento na qualidade do sono dessa forma.

Dormir sem roupa íntima “permite uma temperatura mais baixa do organismo”. “A pessoa consegue chegar facilmente a um sono mais profundo e a frequência cardíaca pode ficar um pouco menor”, diz o especialista. Para outros, isso pode ter efeito contrário. O frio pode prejudicar a alguns na hora do sono, sendo esta uma questão pessoal. Outro possível benefício envolve a saúde reprodutiva masculina. A produção de espermatozoides é otimizada em temperaturas mais baixas; por isso, o sistema reprodutivo masculino é externo. A hipótese é que a não utilização das roupas íntimas por um período facilitaria a espermatogênese.

No caso das calcinhas, também não existe uma especificação para a melhor maneira de dormir. O indicado para ambos é manter a roupa íntima sempre limpa e ter atenção na higiene da região. Saúde íntima: veja quais são as recomendações médicas A regra universal é que todos mantenham uma higiene tanto do órgão genital quanto das roupas, a fim de evitar complicações. Especialistas reforçam que é necessário retrair o prepúcio – prega cutânea que recobre a glande – para a limpeza íntima masculina durante o banho. Com o cuidado é possível prevenir tanto problemas mais simples, como feridas e irritações, até questões graves como o câncer peniano.

Para a saúde ginecológica, é necessária a higienização aproximadamente três vezes por dia para evitar complicações recorrentes, por exemplo, a infecção urinária. Em mulheres essa infecção é mais comum por conta da proximidade anatômica do ânus e da uretra. Além disso, o ideal é não prender a urina nem tornar o local abafado.

Torção de testículo: uso de cueca influencia na torção? Torção testicular pode ser cientificamente definida como uma interrupção do suprimento sanguíneo testicular causada pela rotação do cordão espermático. De forma objetiva, o testículo do paciente gira em torno do próprio eixo dentro do saco escrotal.