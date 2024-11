Poliomielite: vacina em gotas é substituída por dose injetável

A retirada da vacina oral é um processo iniciado em 2012, quando a dose injetável foi inserida no calendário de vacinação infantil

A doença é contagiosa, aguda, causada pelo poliovírus — sorotipos 1, 2 e 3 —, que pode infectar por via fecal-oral, através do contato direto com as fezes ou com secreções expelidas pela boca das pessoas infectadas.

Segundo ela, a retirada da vacina oral é um processo iniciado em 2012, quando a dose injetável foi inserida no calendário de vacinação infantil. “É um processo que já faz parte da eliminação da poliomielite nas Américas, principalmente no Brasil”, complementa.

A coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde de Fortaleza, Vanessa Soldatelli, explica a diferença entre as duas vacinas: "A vacina oral possui dois poliovírus e a vacina injetável tem os três poliovírus; porém, ela é inativada, já a oral é atenuada. A grande diferença entre elas é essa".

Vanessa afirma que o objetivo é “chegar onde estamos chegando hoje” e retirar completamente a vacina oral do calendário infantil. Segundo ela, a dose em gotas é menos segura.

“Temos duas maneiras de a criança adquirir a doença: pelo vírus selvagem, que é o que circula no ambiente, e pelo vírus derivado vacinal, que é propriamente da vacina. O Ministério começou com esse processo introduzindo duas doses da VIP no calendário vacinal da criança”, explica.

A coordenadora ainda afirma que, no último dia 16 de setembro, todas as doses da vacina em gotas foram retiradas das unidades de saúde do Ceará. “Esperamos o quantitativo de doses para darmos continuidade”, finaliza.