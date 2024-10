Mais de 2 mil mulheres aguardam mamografia pelo SUS no Ceará

Em alguns locais do Brasil, o tempo de espera por uma mamografia na rede pública pode chegar a 80 dias Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Em junho deste ano, 77.243 brasileiras aguardavam por uma mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS). No Ceará, 2.208 mulheres se encontravam nesta situação. Dados foram divulgados nesta quinta-feira, 31, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR). Santa Catarina é o estado com mais mulheres na fila de espera, cerca de 17 mil. Em seguida, aparecem São Paulo (15 mil) e Rio de Janeiro (12,5 mil). Juntos, os três estados somam 56% do total de pacientes à espera do principal exame para detecção do câncer de mama.

Segundo o CBR, em alguns locais do País, o tempo de espera por uma mamografia na rede pública pode chegar a 80 dias. O exame, quando realizado em tempo hábil, permite a detecção precoce de alterações mamárias, aumentando as chances de tratamento bem-sucedido e reduzindo a necessidade de intervenções invasivas e onerosas.

"Os números revelam parte da sobrecarga no SUS e devem ser levados em conta, especialmente pelos recém-eleitos nas eleições municipais, na formulação e manutenção de políticas de saúde pública", avaliou o CBR. Mamografias no Brasil: subnotificação Em nota, a entidade alerta que a fila de espera por mamografias no SUS pode ser ainda mais longa do que o indicado oficialmente.

“Isso porque o SISREG [Sistema de Regulação] do Ministério da Saúde, plataforma que deveria registrar em uma fila única as demandas por cirurgias eletivas no país, depende de dados fornecidos voluntariamente pelas secretarias de saúde estaduais e municipais.” “Um exemplo dessa discrepância pode ser observado no Distrito Federal, onde o sistema nacional informa uma fila de espera de 306 pacientes aguardando pelo exame. No entanto, dados divulgados pela imprensa local, baseados no Mapa Social do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPTDF), apontam que o número real de mulheres à espera de uma mamografia é dez vezes maior, alcançando 3,6 mil.” Tabela mostra espera por mamografia nos estados do Brasil Crédito: SISREG/Ministério da Saúde

Para o CBR, a disparidade entre regiões e o tempo médio de espera também são preocupações no contexto da realização de mamografias no Brasil. A entidade aponta "necessidade urgente de intervenções eficazes e de políticas públicas capazes de reduzir as filas e garantir acesso equitativo ao diagnóstico".