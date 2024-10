Coração na menopausa: nova diretriz reforça segurança da reposição hormonal

Documento salienta, porém, que terapia não serve para prevenir eventos cardiovasculares; conheça as indicações e as contraindicações

A " Diretriz Brasileira sobre a Saúde Cardiovascular no Climatério e na Menopausa – 2024 ", assinada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (DCM/SBC), a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) e a Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), foi elaborada a partir de uma revisão minuciosa dos últimos estudos sobre o tema e traz também as contraindicações.

Isso acontece devido às mudanças na fisiologia do sistema cardiovascular que afetam a vascularização, como alterações no perfil lipídico, na rigidez vascular, entre outros. Segundo Moraes, nos últimos 13 anos surgiram muitos estudos que justificam uma atualização das recomendações.

Por outro lado, a reposição não serve para prevenir doenças cardiovasculares, nem para proteger quem já teve algum evento. “Embora contribua tanto para a melhora dos sintomas quanto para um efeito protetor associado aos problemas decorrentes da queda do estrogênio, como acúmulo de gordura visceral, aumento dos níveis de colesterol, resistência insulínica e hipertensão arterial, não há evidências científicas que suportem seu uso como estratégia para prevenção de problemas cardiovasculares”, reforça a cardiologista Juliana Soares, do Hospital Israelita Albert Einstein.

“Durante uma consulta no climatério e menopausa, recomenda-se a avaliação individual do risco cardiovascular antes de implementar a terapia”, diz Soares. Se a paciente tiver um risco alto, há contraindicação de reposição hormonal.

A terapia hormonal deve ser iniciada nos primeiros dez anos após a menopausa, marcada pela última menstruação, ou até os 60 anos de idade.

“Após essa janela, há um aumento do risco de mortalidade por eventos cardiovasculares”, diz a cardiologista do Einstein. “Isso ocorre provavelmente porque as pacientes já eram portadoras de disfunção vascular antes do início do tratamento.”



A via de administração, a dosagem e a duração do tratamento devem ser personalizadas de acordo com cada caso. O novo documento também recomenda não usar os chamados medicamentos bioidênticos, aqueles manipulados em farmácia.