Sem indicação, consumir multivitamínicos não aumenta a longevidade

O uso diário de suplementos multivitamínicos não foi associado a um menor risco de morte para adultos saudáveis em um estudo recente publicado no periódico Jama . Segundo o artigo, um em cada três adultos nos Estados Unidos (EUA) usa multivitamínicos com a motivação principal de prevenir doenças.

A conclusão é de que não há evidências suficientes de que os multivitamínicos aumentam a longevidade, embora sejam consumidos com esse objetivo na maioria das vezes. O efeito foi o mesmo independentemente de raça, etnia, qualidade da dieta e nível educacional dos participantes.



Para del Favero, esse resultado evidencia que os multivitamínicos não são uma “solução mágica” para manter a saúde, e sua eficácia pode estar sendo superestimada pela população.

“Muitas vezes, as pessoas se sentem seguras ao tomar suplementos, acreditando que estão prevenindo doenças ou compensando deficiências nutricionais. No entanto, essa falsa sensação de segurança pode levar ao descuido com a saúde, fazendo com que deixem de buscar a orientação médica adequada quando realmente há necessidade de uma intervenção mais específica e eficaz”, alerta.