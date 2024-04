Mulher que teve bebê com DIU fica grávida após laqueadura; entenda

“Foi o maior susto da minha vida, maior até do que quando engravidei com DIU, pois jamais imaginei que poderia acontecer duas vezes com a mesma pessoa. No caso, eu!”, conta. “Fiquei três dias chorando sem conseguir comer, muito assustada. Não era tristeza, sabe? Mas realmente me pegou muito de surpresa. Até hoje, não consigo dormir direito.”

Brenda revela que o marido teve uma reação parecida com a dela: “Ficou sem apetite, em silêncio por uns dias. Mas, agora, me acolheu e está me dando muito suporte”.

“Hoje, estamos mais tranquilos e até fazendo planos com essa nova vida que vem por aí. Estou entrando na sétima semana”, completou. “Sei da taxa de falha, sei que nenhum método é 100% eficaz, mas já havia passado por esse susto com o DIU, então, não imaginava que passaria novamente. Um raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim”, completou.

Juliette congela óvulos e fala sobre gravidez: ‘Quero ter liberdade’; ENTENDA



Laqueadura: como funciona o método contraceptivo?

Segundo a ginecologista Lilian Serio, especialista em reprodução humana, a laqueadura tubária consiste em um procedimento cirúrgico em que obstrui as trompas. A cirurgia deixa as trompas não funcionantes para que o óvulo não consiga chegar até as tubas uterinas e se encontrar com os espermatozoides.

De acordo com a especialista, ela pode ser feita de duas maneiras. A primeira é consiste em uma amarração na trompa, tipo um nó. Já segunda envolve o corte de um pedaço da trompa, que seria teoricamente o jeito mais seguro e mais difícil de se refazer.