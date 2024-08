O Povo Quer Saber | Como identificar o câncer de pele?

Live OPQS, que acontece no dia 26/08, traz especialistas da saúde para falar sobre um dos tipos de câncer mais comuns no país e como identificar o problema

Um sol para cada pessoa. Essa é a sensação nos últimos anos no Brasil. Se no Nordeste é verão o ano inteiro, no resto do país as temperaturas também não estão amenas. E não é só sensação, os números nos termômetros estão mais altos mesmo. Só pra você ter uma ideia, o ano de 2023 foi o mais quente da história do planeta.

De acordo com o Instituto de Meteorologia (Inmet), a média das temperaturas do ano por aqui ficou 0,69º acima da média histórica. Com isso, os cuidados na hora de se expor a esse solzão, precisam ser redobrados, principalmente quando o assunto é câncer de pele. E este é o tema da primeira live O Povo Quer Saber 2024: “como identificar o câncer de pele?”. A live, acontece no dia 26 de agosto, às 11h, nos canais digitais do O Povo Online e Rádio O Povo CBN.

As altas temperaturas podem provocar sintomas como cansaço, dores de cabeça e queda da pressão sanguínea, além dos riscos para a pele. Por conta da radiação solar extrema, a incidência de câncer também aumenta. De acordo com um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Orxford e do Wexham Park Hospital, ambos no Reino Unido, o aumento das temperaturas contribui para o elevação do número de casos de câncer de pele. De acordo com os autores, cada grau a mais colabora para o aumento de 5% nos diagnósticos da doença.