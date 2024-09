Hepatite: conheça a 2ª doença infecciosa que mais mata no mundo

O estudo também aponta a doença como a segunda principal causa de morte por infecção , com 1,3 milhão de mortes por ano, empatando com a tuberculose.

Hepatite é a inflamação do fígado , órgão responsável pela filtragem e eliminação de toxinas do organismo.

Lívia Carone, hepatologista do Centro do Fígado e médica assistente do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Universitário Walter Cantídio, explica em detalhes cada tipo de hepatite, como prevenir e tratar a doença.

Transmitidas por via oral-fecal, ou seja, por meio do consumo de alimentos e água contaminados , o tipo A é uma das hepatites virais mais comuns no Brasil, enquanto o tipo E é mais comum em países asiáticos e africanos.

Transmitidas por meio de fluidos corporais, do contato com o sangue contaminado ou por meio de secreções durante o parto, ambas podem evoluir nas formas aguda ou crônica.

Qual o tratamento para as hepatites B e D?

Segundo Lívia Carone, pessoas diagnosticadas com esses tipos de hepatite podem passar anos em tratamento, ou até mesmo, a vida inteira.

De acordo com a médica, isso acontece porque “o tratamento controla o vírus mas, não o mata em definitivo”. Dessa forma, a abordagem tem como foco evitar a cirrose, o câncer e morte.

O tratamento é realizado em via oral, a partir de antivirais a serem utilizados por pelo menos 6 meses para a hepatite B e pelo menos um ano para o tipo D.

Como prevenir as hepatites B e D?

Carone indica como prevenção da doença a imunização contra o tipo B, uma vez que o paciente só há risco de infecção pelo tipo D caso o paciente já esteja infectado pelo tipo B.

Além disso, a médica recomenda alguns cuidados, como:

Sempre fazer o uso de preservativos em relações sexuais;

Evitar compartilhar objetos pessoais como barbeador e alicate de unha;

Procurar profissionais que utilizem materiais descartáveis ou que trabalhem com objetos esterilizados, como manicures, tatuadores e body piercers.

Hepatite viral tipo C

Esse tipo de inflamação do fígado é causado pelo vírus HCV e pode evoluir para as formas aguda ou crônica, dificilmente apresentando sintomas.

Ao contrário do que muitos pensam, a hepatite C não tem transmissão por compartilhamento de objetos como copos e talheres, uma vez que o vírus é transmitido via contato com sangue contaminado.

Qual o tratamento para a hepatite C?

Hoje em dia o tratamento é mais simples e eficaz do que há alguns anos. Lívia Carone lembra que na década de 90, por exemplo, o tratamento era prolongado e muito tóxico para o organismo, além de ter uma taxa de sucesso muito baixa.

Hoje em dia, a hepatite C é tratada por meio da ingestão de um comprimido por dia, pelo período de três meses, e tem uma taxa de cura maior que 90%.

Como prevenir a hepatite C?

Ao contrário dos demais tipos, ainda não existe uma imunização disponível para a hepatite tipo C. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, existem medidas que podem evitar a contaminação do vírus VHC, confira:

Não compartilhar objetos que possam ter entrado em contato com sangue, como seringas, agulhas, alicates, escovas de dente, lâminas de barbear, lixas de unha e espátulas;

Usar preservativos em todas as relações sexuais;

Não compartilhar objetos usados para o consumo de drogas;

Evitar locais com esgoto a céu aberto ou águas possivelmente contaminadas;

Verificar se agulhas e outros objetos que entrem em contato com sangue são descartáveis ou esterilizados;

Antes de engravidar, fazer um teste para saber se é portadora do vírus;

Ter atenção ao momento de fazer uma tatuagem ou colocar piercing, verificando a higiene do local e dos instrumentos do profissional.

Esteatose hepática (gordura no fígado)

Lívia Carone explica que a esteatose hepática ou gordura no fígado — também chamada de esteato hepatite — tem sido um grande problema pela falta de conscientização das pessoas a respeito do risco de uma má alimentação e do excesso do consumo de álcool.

A frequência desse tipo de hepatite ocorre por causa que, cada vez mais, pessoas “estão ingerindo produtos industrializados, com muito conteúdo de açúcar, de gordura e aumentando o peso.”

Síndrome metabólica é predisposição para a doença

A partir daí, “começam a desenvolver hipertensão, diabetes, obesidade e esse combo de doenças, que geralmente vêm agrupadas, é chamado de síndrome metabólica. Quem tem síndrome metabólica tem uma grande chance de ter gordura no fígado”, explica a médica.

É nesse contexto que alguns pacientes desenvolvem a esteatose hepática, que é a inflamação do fígado pelo excesso de gordura, tornando possível a evolução para casos de cirrose, que danifica as células do órgão e facilita o desenvolvimento do câncer.

A médica conta que não é raro receber pacientes com gordura no fígado que só descobrem o problema quando já estão com cirrose. Por isso, ela destaca a importância de uma boa alimentação para evitar a aparição do problema em pessoas saudáveis e exames de rotina para aqueles com a síndrome metabólica.

Hepatite medicamentosa

Esse tipo de hepatite é causada pelo uso indiscriminado de substâncias como medicamentos, fitoterápicos e suplementos.

A médica cita esse tipo de hepatite como um dos mais frequentes no dia a dia de consultas e alerta para os riscos de toxicidade de determinadas substâncias para o fígado, que são tratadas como inofensivas ao organismo por muitas pessoas. Confira algumas delas:

Chás de ervas medicinais

Feitos a partir da infusão de plantas medicinais frescas ou desidratadas, alguns chás podem oferecer riscos de contaminação química, a partir de resíduos herbicidas, fungicidas ou inseticidas, e contaminação biológica, por meio de bactérias, vírus, fungos e parasitas.

Chá verde, cavalinha, cáscara sagrada, erva-andorinha, espinheira-santa, losna, sene, confrei e valeriana são algumas das plantas que prejudicam o funcionamento do fígado e que, por isso, devem ser evitadas.

Noz-da-índia, chá verde, hibisco e pholia negra, frequentemente consumidos com o objetivo de diminuir o peso, também podem causar hepatite medicamentosa quando usados em excesso.

Suplementos naturais

Já os suplementos naturais incluem vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos graxos e outros compostos, como óleo de peixe, que é rico em ômega-3, e whey protein, feito a partir da proteína do leite.

Um estudo realizado por instituições da Espanha e América Latina concluiu que as lesões no fígado causadas por suplementos naturais são potencialmente mais graves do que as causadas por remédios e anabolizantes.

Para a pesquisa foram analisados 367 casos de lesões hepáticas registradas entre outubro de 2011 e dezembro de 2019 no Registro Latino-Americano de Lesões Hepáticas Induzidas por Drogas.

A partir da análise, o artigo mostra que suplementos naturais causaram danos severos ou fatais ao fígado em 21% dos casos, exigindo até mesmo transplante em alguns deles. Já os anabolizantes e remédios convencionais ficaram com um índice de 13% e 12%, respectivamente.

Fitoterápicos

Também feitos à base de plantas mas produzidos industrialmente, os fitoterápicos podem causar danos ao fígado quando utilizados em uma dosagem acima do nível recomendado.

Fitoterápicos feitos à base das plantas kava-kava, chapéu-de-couro e tanchagem estão inclusos nesta lista de potencial risco de hepatotoxicidade.

Contraceptivos e anabolizantes

Terapias hormonais como anticoncepcionais e anabolizantes também podem lesionar o fígado.

O uso de anticoncepcionais à base de progestogênio é contraindicado para mulheres com histórico de doenças no fígado, enquanto os contraceptivos à base de estrogênio têm seu uso contraindicado para aquelas que já tiverem a presença de gordura no órgão.

No entanto, mesmo sem essa predisposição, sua utilização pode sobrecarregar o órgão com o tempo e causar problemas.

Os anabolizantes, por sua vez, podem causar lesões e tumores no fígado.

Remédios

Alguns medicamentos também causam lesões no fígado que podem evoluir para uma hepatite medicamentosa, se não tratadas. Dentre os mais comuns estão:

Antibióticos: amoxicilina/clavulanato e eritromicina;

amoxicilina/clavulanato e eritromicina; Anticonvulsivantes: fenobarbital, fenitoína e valproato;

fenobarbital, fenitoína e valproato; Antidepressivos: fluoxetina e paroxetina;

fluoxetina e paroxetina; Antifúngicos: cetoconazol, terbinafina e voriconazol;

cetoconazol, terbinafina e voriconazol; Anti-hipertensivos: captopril, losartana, lisinopril e outros;

captopril, losartana, lisinopril e outros; Antipsicóticos: clorpromazina e risperidona;

clorpromazina e risperidona; Medicamentos cardíacos: amiodarona e clopidogrel;

amiodarona e clopidogrel; Analgésicos: paracetamol e AINEs.

O omeprazol, baclofeno, acarbose, estatinas e outros também estão inclusos. Clique aqui e confira a lista completa desenvolvida pelo laboratório MSD.

Hepatite autoimune

Lívia explica que esse tipo de hepatite é “causada por uma alteração no sistema imunológico que ao invés de combater bactérias e vírus, acaba agredindo uma parte do nosso organismo, como o nosso fígado.”

Para o tratamento são usados imunossupressores com o objetivo de “baixar essa imunidade e reduzir essa agressão”.

Dentre os sintomas, estão:

Cansaço excessivo;

Mal-estar;

Dores musculares e nas juntas, geralmente mais intensas pela manhã;

Perda de apetite;

Perda de peso;

Náuseas;

Irritações cutâneas;

Diarreia;

Alterações no ciclo menstrual;

Inchaço e dores abdominais.

No entanto, a doença pode se agravar de maneira silenciosa, com a ausência de sintomas.

Hepatite: onde encontrar a vacina e testes rápidos?

Principal forma de prevenção das hepatites A e B, as vacinas estão disponíveis no SUS para todos que ainda não foram vacinados, independente da idade.

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), para crianças, a recomendação é que sejam feitas quatro doses da vacina, sendo a primeira ao nascer, seguida de reforços aos 2, 4 e 6 meses de idade, concluindo assim o ciclo pentavalente.

Os testes rápidos para detecção das hepatites causadas pelos vírus B e C também estão disponíveis gratuitamente no SUS.

Para consultar os dias de aplicação e disponibilidade da vacina, basta entrar em contato com o posto de saúde de sua região.