MAL: novo grupo sanguíneo é descoberto e desvenda mistério de 50 anos

Uma descoberta inovadora de cientistas do núcleo de Sangue e Transplante da Universidade de Bristol, na Inglaterra, pode salvar milhares de vidas em todo o mundo. Após décadas de pesquisa, eles identificaram um novo sistema de grupo sanguíneo chamado MAL, resolvendo um mistério que persiste há 50 anos.

O novo sistema de grupos sanaguíneos é o 47º a ser reconhecido e se refere à proteína de Mielina e Linfócitos (Myelin And Lymphocyte — MAL, em inglès).

A equipe de pesquisa do NHS Blood and Transplant (NHSBT) em South Gloucestershire identificou a base genética do antígeno do grupo sanguíneo AnWj. O fator foi identificado pela primeira vez em 1972, mas não foi totalmente compreendido até este ano de 2024. A descoberta foi publicada em agosto na revista científica Blood.