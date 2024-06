O POVO News: Câmara aprova urgência de texto que equipara aborto a crime de homicídio

Derrotas no Lula e mudanças no FGTS também são destaques na edição

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 13. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o episódio repercute a aprovação de urgência na Câmara dos Deputados sobre o projeto de lei que equipara aborto a crime de homicídio. O presidente da Casa Baixa, deputado Arthur Lira (PP-AL), promete que relatoria do PL do aborto será feminina.

A edição também aborta as derrotas políticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apenas nesta semana, três temas pesaram sobre ele: o indiciamento pela Polícia Federal do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil); a devolução por parte do Congresso da medida provisória que limitava créditos tributários para empresas; e a anulação do leilão do arroz.

Outro tema do O POVO News são as mudanças no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FTGS). O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nessa quarta-feira, 12, que a remuneração do saldo de contas do FTGS será corrigida pelo IPCA, inflação oficial do País.