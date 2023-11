8 mitos sobre o uso de métodos contraceptivos de longa duração

Felizmente, existe uma boa diversidade de métodos contraceptivos disponíveis para uso, como os dispositivos intrauterinos (DIUs), injeções mensais e implantes hormonais. Entretanto, apesar desta variedade, uma pesquisa feita pelo Instituto Ipsos em parceria com a Ornagon, aponta que 53% das 600 mulheres entrevistadas no Brasil pensa primeiro nas pílulas orais quando o tema é contracepção.

Quando o assunto é a saúde reprodutiva e sexual das mulheres, os métodos contraceptivos exercem uma função chave. Para além de garantir a melhora do bem-estar próprio, a contracepção permite ampliar a autonomia e liberdade de escolha. Isto porque, com seu auxílio, é possível tomar decisão de ter filhos com mais controle.

“Se, por acaso, a mulher não ovular após a retirada do método, isso pode acontecer devido a uma particularidade do organismo dela, e não pelo fato de ter usado o método durante aquele período. Nesse caso, é importante consultar um ginecologista para investigar de forma criteriosa”, recomenda.

Há uma crença errônea de que os LARCs são procedimentos invasivos e desconfortáveis. Na realidade, esses métodos são relativamente simples de inserir. Por exemplo, o implante de etonogestrel é um pequeno bastão colocado sob a pele do braço, sem a necessidade de manipulação do colo do útero.

6. Há risco de não conseguir engravidar depois que tirar o implante

O implante de etonogestrel não afeta a fertilidade após a remoção. “Ele só faz efeito enquanto está no braço. Tão logo seja retirado, o princípio ativo, que é a medicação que impede a gravidez, deixa de circular na corrente sanguínea e a fertilidade é restabelecida. Você até poderá ter dificuldade para engravidar, mas não por causa do uso do implante. O implante só evita gravidez enquanto está no corpo, depois que tira, acaba o efeito. Simples assim”, afirma a Dra. Ana Derraik.

7. Fico assustada de parar de menstruar com o uso do implante e isso ser gravidez

O implante de etonogestrel é o método mais seguro que existe no mundo. “A possibilidade de engravidar usando-o é de 0,05%. Não existe método 100% seguro. O implante é o que mais se aproxima disso. A gravidez deve ser descartada antes de inserir o implante. Depois que inserir o implante no seu braço, mesmo que você fique os 3 anos sem menstruar, a falta da menstruação é pelo efeito do hormônio que o implante libera no seu corpo e não por conta de gravidez”, esclarece a médica.

8. Se eu sangrar muito, o efeito do implante fica comprometido

A menstruação ficará alterada nas mulheres que usam implante. “Algumas param de menstruar, outras sangram raramente, outras sangram todo mês e ainda há aquelas que vão sangrar de forma contínua. Não importa como você sangra. A proteção contra gravidez está garantida independentemente do padrão de sangramento”, finaliza a especialista.