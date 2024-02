Alaskapox: o que se sabe e o que falta descobrir sobre o vírus

A Divisão de Saúde Pública do Alasca identificou o primeiro caso de infecção grave resultando em hospitalização e morte por um vírus recentemente descoberto. Os Estados Unidos confirmaram a primeira morte decorrente de complicações da “Alaskapox” ou “Varíola do Alasca”.

Desde a sua descoberta em 2015, foram relatadas sete infecções por varíola do Alasca, sendo seis delas em dezembro do ano passado, de acordo com o Departamento de Saúde do estado. Um idoso veio a óbito no final de janeiro devido complicações da doença.

“O status de imunocomprometido do paciente provavelmente contribuiu para a gravidade da doença", divulgou a pasta.