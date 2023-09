5 hábitos para evitar problemas de circulação sanguínea

Caso não seja possível levantar por algum motivo, a cirurgiã vascular sugere alguns exercícios que podem ser feitos sentado: “Comece levantando os calcanhares enquanto mantém as pontas dos pés no chão e permaneça nessa posição por alguns minutos. Depois, coloque os calcanhares no chão e levante os dedos dos pés. Segure por alguns segundos e repita o alongamento algumas vezes”, aconselha a especialista.

E engana-se quem acredita que só quem sofre com varizes deve usar essas meias. “Além de pacientes que já têm problemas de circulação ou varizes, as meias de compressão são recomendadas preventivamente para pessoas que permanecem muito tempo em pé ou sentadas, na mesma posição, e querem prevenir as varizes e suas complicações, principalmente se houver algum histórico familiar de aparecimento desses problemas”, acrescente a médica.

“E não precisa ser nenhum atleta profissional, já que os exercícios de baixo impacto são extremamente benéficos. Exercícios aeróbicos, como caminhada, ciclismo, corrida e natação, são uma ótima opção, pois aumentam a absorção de oxigênio pelo organismo e promovem a contração da musculatura, assim aumentando a velocidade do fluxo do sangue nas veias, melhorando o retorno do sangue ao coração e diminuindo a pressão arterial”, explica a especialista.

5. Coloque as pernas para cima

No final do dia, para lidar com o inchaço e fazer com que o sangue volte a circular normalmente, a médica recomenda que você coloque as pernas para cima. “A melhor maneira de fazer isso é deitar no chão com os glúteos encostados na parede e esticar os braços em cruz com as palmas das mãos voltadas para baixo para ajudar no equilíbrio. Permaneça nessa posição por alguns minutos”, recomenda.

“Outra opção é dormir com as pernas elevadas, colocando um travesseiro sob elas, além de realizar compressas frias no final do dia”, acrescenta.

Mantenha um estilo de vida saudável

Além desses cuidados, é importante ainda que você mantenha um estilo de vida saudável, dormindo bem, ingerindo bastante água, adotando uma alimentação balanceada e evitando fumar e consumir bebidas alcoólicas em excesso.

“Porém, caso você note qualquer tipo de alteração nas pernas, como mudança da coloração da pele, inchaço persistente, queimação, sensação de cansaço e retenção de líquido, é importante consultar um cirurgião vascular, que poderá realizar uma avaliação para diagnosticar o problema e indicar o melhor tratamento para o seu caso”, finaliza a Dra. Aline Lamaita.

Por Maria Paula Amoroso