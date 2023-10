O POVO traz ilustração exclusiva em alusão ao Outubro Rosa no caderno deste domingo, 15

Ilustrador e designer espanhol Antonio Navas Murcia Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Diversidade e protagonismo feminino estamparão a capa do caderno especial do O POVO deste domingo, 15. Em alusão ao Outubro Rosa, mês da campanha de prevenção contra o câncer de mama, a ilustração exclusiva do impresso é do designer gráfico e ilustrador Antonio Navas. A arte está disponível para download gratuito. A ilustração criada por Navas abre as páginas do Ciência&Saúde, que traz a reportagem Outubro Rosa: Como o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura do câncer de mama, já disponível para assinantes do OP+. Material jornalístico é assinado pela repórter Gabriela Almeida. Antonio Navas Murcia vive em Madrid desde 1997, onde estudou arquitetura e, anos mais tarde, iniciou sua carreira como ilustrador e designer gráfico. Atualmente, mora no bairro de Lavapiés. Lá, ele vive rodeado de arte e diferentes culturas que servem de inspiração para seu estilo ecléctico.

Revisando suas antigas memórias, o artista relembra que, desde pequeno, já passava seus dias com lápis e papel. Apesar de grande quantidade de suas artes serem em formato digital, ele garante que nunca deixou os desenhos em grafite de lado. Navas afirma que o objetivo da ilustração para a capa do jornal é tornar a temática o mais diversa possível. A imagem conta com 50 desenhos de seios em formatos, cores, tamanhos e etnias distintas. “Vivendo na Europa, tenho uma visão do que é diversidade no meu continente, mas sendo um trabalho que ia ser mostrado no Brasil tive que buscar outras diversidades, outras narrativas, outras cores, que talvez não fossem as minhas. Por exemplo, os seios indígenas, os seios negros, etc. Então minha inspiração nasceu ao mudar meu olhar e representar outros corpos femininos que existem mais além das minhas fronteiras e dos meus limites”, diz. Para ele, é importante que O POVO use a ilustração de uma maneira leve e múltipla para tratar de um assunto sério e urgente. Isto porque, ao produzir a arte, ele detalha que ela foi pensada para que as mulheres possam se encontrar dentre as gravuras. “A ilustração que fiz é uma imagem que espero que chame a atenção e que convide as mulheres a "se procurarem " e se vejam incluídas em um grande leque social. Sei que tudo isso são coisas culturais mas infelizmente o câncer de mama não vê raça, cores, ou etnias. É um problema de todas”, afirma. Arte estará disponível para download Crédito: Antonio Navas/O POVO