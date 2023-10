Sete em cada dez escolas em SP têm fácil acesso a alimentos ultraprocessados

Cerca de 74% das escolas da cidade de São Paulo estão localizadas em áreas denominadas “pântanos de comida”, um termo usado para descrever regiões com muitos comércios que vendem alimentos prejudiciais à saúde, como produtos ultraprocessados. A situação fica ainda mais grave no caso das escolas particulares, pois elas não possuem políticas de segurança alimentar e nutricional.

Ao todo, foram analisadas 3.121 escolas da cidade de São Paulo que oferecem ensino fundamental e/ou ensino médio, e 75.832 estabelecimentos de venda de comida. Os dados das escolas foram coletados do Censo Escolar de 2017. As pesquisadoras também consultaram um banco de dados para verificar a localização e tipo de comércio.

Além das mudanças necessárias dentro das escolas que ainda não possuem qualquer tipo de programa de incentivo a uma alimentação mais saudável , no caso, as particulares, a autora reforça a importância de pensar em alternativas para que os comerciantes da vizinhança não sejam prejudicados. “Precisamos de uma política que ofereça ao comerciante a oportunidade de incluir alimentos mais saudáveis no ponto de venda. É preciso controlar o ambiente para que ele seja mais apropriado para os jovens”, afirma.

Segundo Maria Alvim, uma das autoras do artigo e pesquisadora no Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens/USP), esse estudo tem o potencial de colaborar na promoção de políticas públicas.

"Os alunos da rede pública contam com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que fornece alimentos saudáveis e propõe estratégias de educação nutricional, enquanto as instituições privadas não têm qualquer tipo de regulamentação nesse aspecto. Queremos incentivar outros estudos em mais cidades, comparar os dados e apresentar alternativas

" Maria Alvim, pesquisadora no Nupens/USP

As pesquisadoras estão finalizando um outro artigo, que testa a associação entre as características do ambiente alimentar no entorno das escolas e o consumo efetivo de alimentos por adolescentes do 9º ano. O trabalho dará ainda mais insumos para a proposição de políticas de promoção de ambientes alimentares escolares mais saudáveis. (Com Agência Bori)