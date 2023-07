Adolescente com condição recupera visão após tratamento com colírio

Um adolescente cubano recuperou a visão com a ajuda de um tratamento inovador desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Antonio Vento Carvajal, de 14 anos, foi diagnosticado com Epidermólise Bolhosa (EB), uma condição genética rara caracterizada por bolhas e vesículas que surgem na pele e nas córneas. Contudo, com a utilização de um colírio, a visão dos dois olhos do jovem foi restaurada quase 100%.

Antonio enfrenta a Epidermólise Bolhosa desde o nascimento. As causas da condição estão relacionadas a mutações em um gene responsável pela produção da proteína colágeno 7, fundamental para a coesão e integridade da pele e córneas.

Segundo informações divulgadas pela CNN, o tratamento ao qual Antonio foi submetido, conhecido como Vyjuvek, baseia-se na aplicação de um colírio que contém um vírus da herpes inativado, o qual introduz cópias funcionais do gene afetado. Esse colírio surgiu a partir de um gel experimental de terapia genética previamente utilizado para tratar as dolorosas bolhas pelo corpo do jovem.

Resultados surpreendentes

Após meticulosos estudos em camundongos ao longo de dois anos, a equipe de pesquisadores da Universidade de Miami obteve a autorização da Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de saúde dos Estados Unidos, para aplicar o tratamento. Em agosto do ano anterior, Antonio passou por uma cirurgia no olho direito e, em seguida, iniciou o uso do colírio.

O adolescente demonstrou melhoras significativas a cada mês, conforme relata o Dr. Alfonso Sabater, médico responsável pelo tratamento de Antonio. Em um exame recente, a visão no olho direito do jovem foi estimada em 20/25, classificada como uma visão considerada excelente pelo especialista.

Já neste ano, o Dr. Sabater concentrou-se em tratar o olho esquerdo de Antonio, que ainda apresentava cicatrizes. Felizmente, os resultados mostraram progresso contínuo, com a acuidade visual medida em 20/50.