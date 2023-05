Cirurgia das pálpebras dos olhos pode melhorar a autoestima

Um estudo publicado no The Journal of Craniofacial Surgery abordou a blefaroplastia, uma cirurgia plástica reparadora que visa remover o excesso de pele e bolsas de gordura ao redor dos olhos, proporcionando uma melhora definitiva na aparência de olhar cansado. Intitulada “Melhoria da qualidade de vida após a blefaroplastia: um estudo prospectivo”, a pesquisa constatou que 96% dos pacientes avaliados relataram uma melhora em sua autoimagem e qualidade de vida.

O estudo analisou os resultados de 50 pacientes que passaram pelo procedimento de blefaroplastia estética e responderam a questionários antes da cirurgia e seis meses após, visando avaliar os impactos positivos na qualidade de vida após o procedimento.

“Quando você se incomoda com algo no seu rosto, seja esteticamente ou funcionalmente, tenta esconder. E não tem como fazer muito isso na região dos olhos. Então, após o procedimento, a pessoa resgata sua autoestima, fica mais segura e confiante e passa a ter outras perspectivas”, explica o cirurgião plástico Marcelo Sampaio.

A área dos olhos tem a pele mais fina (puhhha | ShutterStock)

Satisfação dos pacientes e recuperação rápida

De acordo com os dados, 94% dos participantes se submeteriam ao procedimento novamente. Além disso, outros aspectos também foram avaliados, como renda, vida familiar, relação com o parceiro, capacidade para relaxar, energia, hobbies e a aparência externa geral. Em todos, as respostas foram mais positivas quando comparadas com aquelas antes da cirurgia.

Tempo da cirurgia

A blefaroplastia não é um procedimento muito longo. “O tempo da cirurgia é relativamente rápido comparando com outras técnicas, entre duas a três horas. E, no pós-operatório, o rosto costuma desinchar em 15 dias”, afirma o especialista, que faz parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês.

Rejuvenescimento e qualidade de vida

A blefaroplastia está em sexto lugar no ranking das cirurgias plásticas realizadas no Brasil, de acordo com a última pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (2018). “Como a área dos olhos tem uma pele naturalmente mais fina, pode indicar os primeiros sinais de envelhecimento, como as rugas e a flacidez das pálpebras. E quando a blefaroplastia é bem realizada, pode rejuvenescer muito a aparência e devolver a qualidade de vida para a pessoa”, conta o especialista, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Correspondente Internacional da American Society of Plastic Surgeons.

Resultados do procedimento

Apesar de a pesquisa levar em consideração o antes e o depois em um período de seis meses, é importante alertar sobre o resultado. “Em algumas semanas, o paciente tem uma ideia de como ficou o procedimento, mas contamos que pode levar até um ano, para não criar expectativas. E isso varia muito de cada pessoa”, explica Marcelo Sampaio.

Por Ana Marigliani