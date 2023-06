Diabetes: 10 alimentos para se evitar numa dieta para diabéticos

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de brasileiros com a doença. O número representa 6,9% da população do Brasil. A diabetes se desenvolve quando o organismo não consegue controlar a quantidade de açúcar no sangue.

A doença atinge um a cada 11 adultos na América do Sul. É também a principal causa de amputações de membros inferiores e de doença renal crônica, segundo os dados do Atlas de Diabetes IDF (International Diabetes Federation).

Pessoas cuja insulina se encontra em desequilíbrio apresentam sintomas como vontade frequente de urinar, sonolência e cansaço, visão turva, formigamento nos pés e mãos, além do excesso de apetite. Outros sintomas podem incluir comichão na zona da vagina ou do pênis, candidíase regular e perda de peso.

Independente do tipo de diabetes, com aparecimento de qualquer sintoma é fundamental que o paciente procure com urgência o atendimento médico especializado para dar início ao tratamento.

Confira abaixo mais informações a respeito da comorbidade e quais alimentos agravam a situação:

Diabetes: como funciona?

Segundo a nutricionista Vanessa Pimentel para falar sobre o assunto, boa parte dos alimentos que ingerimos são transformados em açúcar (glicose). “O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina, hormônio que realiza o aproveitamento da glicose por todo o organismo. Quando há um desequilíbrio entre a produção de insulina e glicemia ocorre a diabetes”, diz.

A nutricionista ainda afirma que a comorbidade pode acontecer em duas situações: quando não há produção de insulina, chamada de diabetes tipo 1, ou quando a uma produção insuficiente de insulina, a diabetes tipo 2.

Esta última é a mais comum e, apesar de ocorrer mais a partir dos 40 anos, pode acontecer em qualquer idade, porque sempre estará relacionada a uma dieta rica em açúcares, carboidratos refinados e gordura saturada.

Diabetes e a má alimentação

Uma dieta ruim pode resultar num quadro de hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue ou, ainda, hipoglicemia, que se dá pela falta de açúcar no sangue.

Vanessa explica que a hiperglicemia pode ser causada por se alimentar em excesso, estar com infecções, aplicar menos insulina que o necessário ou não tomar medicamentos orais recomendados para o tratamento do diabetes.



Já a hipoglicemia possui uma lógica oposta. Isto é, pode ocorrer por aplicar dose excessiva de insulina, por alimentar-se pouco ou fazer refeições fora dos horários habituais. A hipoglicemia também pode ser causada por tomar mais medicamentos orais para o tratamento do diabetes do que o recomendado, por exercitar-se mais do que o ideal e pelo consumo exagerado de bebidas alcoólicas.

Além desses quadros clássicos do diabetes, é muito comum o agravamento da hiperglicemia por conta de uma dieta desregrada. Diante disso, é necessário sempre observar a própria rotina de alimentação.

Confira abaixo alimentos que devem ser evitados em casos de diabetes:

Diabetes: 10 alimentos que precisam ser evitados na dieta de um diabético



1. Frutas secas



No processo de secagem, as frutas perdem a água e ficam com os nutrientes mais concentrados, incluindo a frutose, que é o açúcar natural das frutas. Além disso, frutas secas possuem uma maior porcentagem de carboidratos do que frutas in natura.

2. Bebidas alcóolicas



O álcool pode desequilibrar os níveis ideais de açúcar no sangue, alterando os efeitos da insulina e dos antidiabéticos orais, podendo provocar hiperglicemia ou hipoglicemia, como explicado por Vanessa.

3. Ultraprocessados



Carnes processadas como presunto, bacon, salame, linguiça e mortadela são feitas a partir de aditivos alimentares, que possuem substâncias químicas tóxicas ao organismo e favorecem o diabetes.

4. Molhos prontos



Diabéticos devem evitar todos os tipos de molho industrializados, desde o molho para salada até o ketchup ingerido em um sanduíche ou o caldo de carne que se coloca na comida. Isso se deve ao fato de que esses ingredientes são ricos em açúcar, gorduras e carboidratos que favorecem o aumento da glicemia.

5. Farinha branca refinada



Pães, bolos, tortas e biscoitos são normalmente feitos de farinha branca refinada, o que aumenta a concentração de glicose pelo alto teor de açúcares.

6. Adoçantes



Adoçantes não-calóricos, como sucralose, sacarina, aspartame e stévia devem ser consumidos em quantidades moderadas. Já os adoçantes calóricos, como o mel, também devem ser usados com moderação e sempre respeitando as orientações do nutricionista.



7.Refrigerantes



Refrigerantes possuem grandes quantidades de açúcar, corantes, sódio e outras substâncias que prejudicam a saúde. Mesmo as versões zero açúcar devem ser evitadas, justamente porque possuem grandes quantidades de ingredientes, como o sódio, que, em excesso, fazem mal.

8. Frituras



Frituras em geral acompanham uma grande quantidade de sódio, carboidrato e gordura, o que não equilibra uma dieta focada na diminuição da glicose.

9. Doces em geral



Sim, infelizmente o açúcar é o grande vilão dos diabéticos. Brigadeiro, balas, jujuba e outras guloseimas fazem parte da restrição dos diabéticos.

10. Industrializados

Industrializados contêm aditivos alimentares e alto teor de sódio, ou seja, não são indicados para quem tem diabetes, pois aumentam o risco de hipertensão. No diabético, há uma alteração nos vasos sanguíneos que facilita o acumulo de placas de gordura em seu interior, aumentando o risco de doenças cardiovasculares.